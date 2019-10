Veliki potencijal za ulaganje u srpske startapove

BEOGRAD – Srbija ima veliki potencijal za investiranje u startapove, ali je potrebno izgraditi ekosistem koji bi privukao investicije iz celog sveta, zaključeno je danas na panelu „Finansiranje inovacija i venčurni kapital“.

Istaknuto je da je nedostatak finansija u početnoj fazi razvoja najveći problem sa kojim se suočavaju startap kompanije u Srbiji.

Na panelu održanom drugog dana 4. konferencije Kine i 17 zemalja Centralne i Istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija, pravnik za startapove i upravljanje fondovima Rajan Otman istakao je da u Srbiji postoji „veliki apetit za nove ideje“, ali da se o startap zajednici u Srbiji nedovoljno zna u svetu.

Otman je objasnio da srpski startapovi trenutno nisu „na radaru“ velikih finansijskih centara, čije su prosečne investicije višemilionske, dok su srpskim startapovima, kako je ocenio, potrebne „mikroinvesticije“.

„Naravno da ima investitora koji traže ideje koje nisu mnogo skupe. Zato želimo da se u Srbiji izgradi ekosistem koji bi privukao investitore iz Berlina, Londona, Silikonske doline, Singapura, Kine…Ovo je pravi trenutak za Srbiju da pokaže da ovde postoje ideje u koje treba investirati. Ovde postoji „lonac vode“ koji mora da „provri“, opisao je Otman investicionu klimu za startapove u Srbiji.

Ukazao je da u mnogim ekosistemima startapovi nisu povezani sa lokalnom zajednicom što je, kaže, prepreka da se dođu do investicija.

Govoreći o potencijalima za investiranje u startapove u Srbiji, uočio je problem njihovih osnivača da se u ranim fazama povežu sa investicionim fondovima.

„Nedostatak finansija u početnoj fazi je najveći problem za startapove da bi odmah startovali uspešno, zato je potrebno više komunikacije i povezanosti sa potencijalnim ulagačima“, rekao je Otman.

Menadžer za upravljanje u investicionom fondu South Centrak Ventures Jan Kobler primetio je da na malim tržištima, kao što je Srbija, postoji dobra interakcija između startapova i investitora, ali da se malo uradi.

„Mnogo se priča, a malo radi. Veliki broj startapova nije dovoljno vidljiv, nedostaju dela“, kazao je Kobler.

Kako je rekao, mnogo je talenata u IT sektoru i tehnologijama koji traže investicije kako bi realizovali svoje ideje, a investitori sagledavaju tržište i porede ih sa drugima.

„Onivači startapova previše pročaju da bi ubedili klijente i prodali to što žele, mi ih slušamo, ali onda to proveraravmo na tržištu i analiziramo koje su njihove mogućnosti da to sprovedu u delo“, rekao je Kobler.

Naglasio je da osnivači startapova treba da imaju znanje, posvećenost, integritet, da budu mobilni i govore strane jezike kako bi prodali svoje ideje.

„Ako nemaju te osobine, mogu da imaju najbolji proizvod na svetu, ali neće ga prodati“, naveo je Kobler.

Osnivač kompanije „Vega IT“ Saša Popović naglasio je da je za investitore važno da sagledaju prilike za investiranje u strartaopove i kakav je povraćaj za ulaganje.

Smatra da treba više govoriti uspesima kompanija koje ulažu u startapove, ali i o oinima koji nisu uspeli, jer se tako uči na greškama.

Popović je podsetio da je Vlada Srbije nedavno usvojila poreske olakšice za investiranje u startapove, ali mnoge kompanije, kako je rekao, nisu saznale za to.

„Potrebna je bolja komunikacija na tom polju. Naša valada ide u dobrom pravcu u promociji startapova i to je način da se omogući kompanijama, posebno u IT sektoru, da ostanu u Srbiji“, ocenio je Popović.

Petar Jovanović, zamenik predsednika Upravnog odbora Rajfajzen banka kaže da ta banka podržava startapove u njihovoj ranoj fazi razvoja koja je izuzetno važna.

Kako kaže, istraživanja pokazuju da 90 odsto kompanija u Jugoistočnoj Evropi, izražava želju da sarađuje sa startapovima, ali da u praksi nema mnogo rezultata.

„Ovde se radi o ritmu inovacija, za kompanije iz raznih oblasti bitna je brzina promene poslovnog odnosa, od toga zavisi da li će uspeti i opstati na tržištu ili ne“, ocenio je Jovanović.

(Tanjug)