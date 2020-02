Veliki uspeh: Na 12-godišnje obveznice dobili kamatu 3,8 odsto

BEOGRAD – Srbija je prvi put emitovala 12-godišnje dinarske obveznice i dobila na njih kamatu od svega 3,84 odsto, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je to veliki uspeh za našu zemlju.

Srbija je juče emitovala 12-godišnje dinarske obveznice u vrednosti od sedam milijardi dinara, a Vučić je naglasio da smo time, odnosno tako niskom kamatnom stopom, kao zemlja puno postigli i da nas to svrstava među najrazvijenije zemlje.

Dodao je da ranije nismo mogli da dobijemo tako nisku kamatu i ponovio da očekuje da Srbija do kraja godine od agencije Standard and Purs dobije investicioni rejting, kao i da agencije Fič i Mudis to prate.

Vučić je podsetio da će nas uskoro i JP Morgan staviti na indeks za razvijena tržišta.

