Vesti sa tržišta

BEOGRAD – Dolar je pao u sredu jer su rastuće tenzije između Vašingtona i Pekinga i pojačana očekivanja smanjenja kamata u SAD uticali na pad tražnje investitora za dolarom.

U odnosu na korpu valuta, dolar je oslabio za 0,1 procenat pri čemu se dolarski indeks spustio na 96,64 poena, što je neznatno iznad dvoipomesečnog minimuma od 96,46 poena koji je zabeležen prošle nedelje.

Dolar je u odnosu na funtu skliznuo naniže za 0,2 procenta, čime je njegov gubitak prema britanskoj valuti dostigao skoro 1,0 posto od početka meseca.

Do najnovijeg pada dolara dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp optužio Evropsku Uniju da devalvira jedinstvenu valutu evrozone. On je takođe ponovio kritike na račun Federalnih rezervi i njihove monetarne politike. To je izazvalo zabrinutosti da će se trgovinske tenzije između SAD i ostatka sveta samo pojačati.

Domaće međubankarsko devizno tržište otvorilo se u sredu na nivou od 117,80/118,10. Tokom prepodnevnog dela trgovanja dinar je bio stabilan.

Obim zabeležen na međubankarskom tržištu do 12,30 časova iznosio je 0,5 miliona evra po prosečnom kursu od 118,0600. Tokom popodnevnog dela trgovanja dinar je bio stabilan. Tržište se zatvorilo na nivou od 117,80/118,10.

Obim na međubankarskim prekonoćnim pozajmicama (BEONIA) iznosio je 400 miliona dinara na nivou od 1,80 do 1,85.

