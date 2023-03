VGP park povećaće logističke kapacitete, unaprediti konkurentnost i privući inves

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju radova na izgradnji industrijskog parka u Dobanovcima, čiji je investitor panevropska kompanija VGP, da će ti kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno privući investitore.

Veoma je važno što će ovi kapaciteti unaprediti sveukupne logističke i industrijske kapacitete naše zemlje i povećati konkurentnost Srbije u regionu i dodatno značiti privlačenje novih investicija, rekao je Vučić i izrazio očekivanje da ćemo i ove godine privući više od četiri milijarde stranih direktnih investicija.

„Mi ove godine očekujemo ponovo bez obzira što je teška godina uz mnogo turbulentnih događaja u samo poslednja dva dana, čini mi se da se u finansijskom sektoru i u svetskoj ekonomiji, uz sve političke događaje, dogodilo više nego u prethodne dve ili 10 godina, dakle uz svet to siguran sam da ćemo i ove godine biti šampioni u privlačenju stranih direktnih investicija i opet preći četiri milijarde i verujem da će ovakvi logističko-industrijski i logističko – trgovinski centri imati poseban značaj“, naveo je Vučić u obraćanju.

Istakao je da je posebno važna za našu zemlju opredeljenost VGP za razvoj zelenih tehnologija u svojim projektima, jer će i to doprineti održivoj i otpornoj ekonomiji.

Zamolio je tu belgijsku kompaniju da razmisle o dadatnim investicijama na jugu Srbje, na primer u Nišu i Leskovcu.

„Sada raidmo sa EU prugu Niš – Brestovac od 23 km. Lekovac će biti uskoro mnogo bliži. Takođe, raidmo i brzu prugu Beograd – Niš, tako da će putnici od kraja 2027. moći da putuju za samo sat i 40 minuta od Beograda do Niša, dok će u kargo saobraćaju to biti tri ili četiri puta brže. Gradićemo i prugu do Preseeva i Dimitrovgrada, tender je već rapisan. Tako da ćete imati priliku da dovedete investitore koje hoćete, molim vas da zamislite“, poručio je Vučić.

Dodao je da je naša država spremna sa mnogo više sredstava da pomogne nove investicije.

(Tanjug)

