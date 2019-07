Ugovori za 110 nezaposlenih Užičana

UŽICE, 8. jula (Tanjug) – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i Grad Užice dodelili su danas ugovore za 110 nezaposlenih Užičana.

Direktor NSZ-a Zoran Martinović je tom prilikom rekao da Užice u poslednjih pet godina svake godine uloži od 15 do 20 miliona dinara za finansiranje lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

„To je dobar primer sprovođenja decentralizacije politike zapošljavanja“, rekao je Martinović i naveo da je NSZ u ovoj godini pored zajedničkih programa opredelila do sada još 67 miliona dinara za podsticaj zapošljavanja u Užicu.

On je rekao i da je time omogućeno da se u programe zapošljavanja i obuke koje podstiču zapošljavanje uključi blizu 350 lica.

Neki od njih će dobiti subvencije za samozapošljavanje, drugi angažman na javnim radovima, nekima će sredstva omogućiti stručnu praksu, a deo novca biće izdvojen za subvencije poslodavcima za nova radna mesta. Gradonačelnik Tihomir Petković kazao je da je program zapošljavanja usmeren na one kategorije koje teže dolaze do posla poput mladih do 30 godina, starijih od 50 godina, viškova zaposlenih, niskokvalifikovanih lica, osoba sa invaliditetom.

Ove godine Grad Užice i NSZ izdvojili su 18,4 miliona dinara za te namene, a u prethodne četiri godine kroz saradnju sa NSZ 532 Užičana dobilo je šansu da radi.

Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala je ove godine 150 sporazuma sa lokalnim samoupravama za realizaciju lokalnih akcionih planova zapošljavanja i obezbedila dodatnih 800 miliona dinara kojima je omogućeno da se uposli nekoliko hiljada ljudi više nego što je to predviđeno sredstvima službe.

(Tanjug)