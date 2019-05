Vip mobajl lansirao prvu besplatnu biznis platformu u Srbiji – Naša mreža

Kompanija Vip mobajl lansirala je danas prvu besplatnu biznis platformu u Srbiji „Naša mreža“, zahvaljujući kojoj će, kako je istaknuto, mala i srednja preduzeća moći da unaprede svoje poslovanje, odnosno da se povežu i ostvare saradnju.

„To je jedinstvena poslovna platforma, namenjene svim privrednicima, a posebno malim i srednjim preduzećima, koja bi trebalo da im omogući kreiranje novih poslovnih prilika. Namenjena je svima koji žele da se obrazuju, informišu, podele iskustva, umreže i saradjuju“, kazao je na predstavljanju platforme direktor za razvoj proizvoda kompanije Vip mobajl Djordje Vuksanović.

Platforma se sastoji od tri celine: Informiši me, Umreži me i Podrži me.

„Informiši me je edukativni deo platforme kojoj mogu da pristupe svi koji posete veb sajt ili instaliraju aplikaciju. Kroz nju će se plasirati relevantne poslovne vesti iz Srbije i regiona. Zainteresovani će moći da pronadju i stvari koje su im potrebne u svakodnevnom poslovanju, kao što su neke vrste dokumenata poput obrazaca kupoprodajnog ugovora ili ugovora o radu“, rekao je Vuksanović.

Centralni i najvažniji deo platforme je Umreži me, u okviru koga kompanije mogu da kreiraju svoje profile preko kojih imaju mogućnost da komuniciraju i umrežavaju sa drugim kompanijama.

„Kada kompanija napravi svoj profil od tog trenutka je u mogućnosti da daje objave, koje će da sardže novosti o njenim proizvodima ili uslugama, da učestvuje na tenderima i da ih sama kreira. Tako će mala i srednja preduzeća moći da učestvuju na velikom broju tendera“, kazao je Vuksanović.

Cilj je da se na platformu privuče što više velikih kompanija, kako bi na njoj plasirale svoje tendere.

„Vip mobalj će takodje veliki deo svojih tendera plasirati kroz tu aplikaciju“, naveo je on.

Treći deo platforme je sekcija Podrži me, namenjena samo Vip mobajl korisnicima koji će imati specijalne pogodnosti i ponude, ne samo od strane Vip mobajla, već i od drugih partnera te kompanije.

Glavna direktorka za tržište u Vip mobajlu Branka Pudrija Durbaba istakla je da su mala i srednja preduzeća ključni nosioci privrede i tržišta u Srbiji i da je „Naša mreža“ nastala „kao potreba da na jednostavan način plasiraju svoje proizvode i usluge i da im pomognemo da njihov posao zaista radi“.

„Mi smo ih prepoznali njihovu potrebu da se umreže, podrže i informišu. Hoćemo da ovo bude još jedan korak napred u digitalizaciji“, rekla je ona ona i istakla da će kroz aplikaciju imati mogućnost da promovišu sebe, svoje proizvode i usluge i da dobiju stručne savete od zajednice, odnosno sa tržišta za ostale proizvode i usluge koje su za njih relevantne.

Aplikacija je besplatna, jednostavna za korišćenje i napravljena za dvostruku komunikaciju s korisnicima.

(Beta)