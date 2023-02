Više od 1.000 srednjoškolaca posetilo IT kompanije u Srbiji

Više od 1.000 učenika i 40 nastavnika IT odeljenja srednjih škola iz cele Srbije je tokom protekle tri godine posetilo IT kompanije.

Posete se organizovane u okviru susreta „Digitalna Ekspedicija: Otkrivanje“ u 15 IT kompanija u Srbiji.

Poseta kompaniji Microsoft Development Centar Serbia (MDCS) jedna je od poslednjih u ovom ciklusu susreta organizovanih u okviru programa „Nova pismenost“ koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion zajedno sa Inicijativom Digitalna Srbija.

Učenici srednjih škola iz Majdanpeka, Vršca i Pančeva posetili su Razvojni centar kompanije Microsoft, kako bi im zaposleni približili osećaj rada u jednoj digitalnoj kompaniji i kako se znanja stečena u školi primenjuju u praksi.

„Od samog osnivanja, kompanija ulaže u lokalnu zajednicu. Podržavamo različite aktivnosti, organizacijom ili učešćem na konferencijama, imamo saradnju sa fakultetima širom Srbije, dok naši zaposleni učestvuju u programima različitih obrazovnih ustanova, odnosno nesebično dele znanja sa mlađim generacijama“, rekao je direktor Majkrosoft razvojnog centra u Srbiji Dragan Tomić.

Dodao je da je ulaganje u mlade talente deo kulture kompanije, dok prenošenje znanja i iskustva predstavlja ključnu stavku.

„Uvek mi je drago kad vidim ovoliki broj mladih ljudi, koji još uvek istražuju i upuštaju se u IT industriju, to je dokaz da smo svih ovih godina na dobrom putu, da se vraćanje zajednici čini na pravi način, jer to znači i opstanak i budućnost same industrije“, rekao je Tomić.

Rukovodeći partner za strategiju i razvoj u organizaciji Propulsion, Darko Soković istakao je da ovakvi susreti pomažu povezivanju obrazovnog sektora i privrede.

„Pitanja medijske i digitalne pismenosti kojima se naš program ‘Nova pismenost’ bavi nisu samo presudne životne veštine u savremenom dobu – ova poseta pokazuje da je digitalna pismenost osnova konkurentnosti i na tržištu rada ne u budućnosti, već i sad u Srbiji“, istakao je Soković.

Direktor Inicijative Digitalna Srbija Nebojša Bjelotomić je kazao da su deca iz cele Srbije imala priliku da upoznaju IT kompanije, razgovaraju sa više od 40 zaposlenih o tome kako izgleda njihov svakodnevni posao i koje obrazovanje je potrebno, što će im značajno pomoći u izboru karijere.

Posete su tokom trajanja projekta organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i Ćupriji.

Srednjoškolci su dolazili iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Vršca, Paraćina, Aranđelovca, Ivanjice, Loznice, Niša i Kragujevca, a pored MDCS-a, učenici su tokom trajanja susreta „Digitalna ekspedicija: Otkrivanje“ posetili i kompanije Vega IT, Nordeus, Levi9, Devtech, Quantox, 3Lateral, Inspira group, Symphony, Direct Media i Saga New Frontier Group.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.