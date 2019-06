Viz er uveo liniju Beograd-Lion

Avio-kompanija Viz er (Wizz Air) danas je saopštila da je uvela liniju Beograd-Lion na kojoj su letovi dva puta nedeljno, utorkom i subotom.

Do sada je Viz er imao letove iz Beograda do dve destinacije u Francuskoj, Aerodroma „Buve“ u Parizu i Aerodroma „Bazel-Miluz-Frajburg“.

Ta kompanija sa aerodroma u Beogradu „Nikola Tesla“ ima 15 niskotarifnih linija za sedam zemalja.

Wiz er posluje u Srbiji od 2010. godine i do sada je na letovima iz i do Beograda prevezao oko 4,5 miliona putnika.

(Beta)