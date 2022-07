Vlada Srbije vaučerima podstiče domaći turizam (FOTO/VIDEO)

Vlada Srbije odlučila je u jeku letnje sezone da novcem iz budžeta podstiče razvoj domačeg turizma. Gradjanima će biti podeljeno 200.000 vaučera u vrednosti 15.000 dinara koje mogu da iskoriste do kraja oktobra u više do 2.000 turističkih objekata u Srbiji.

Podele turističkih vaučera počela je 2015. godine i bila je u iznosu od 5.000 dinara. Svima koji su ove godine uzeli te vaučere, a takvih je 100.000, biće nadoknadjena razlika do iznosa od 15.0000 dinara.

Zakonom o budžetu za 2022. godinu izdvojeno je 500 miliona dinara za subvencionisanje domaćeg turizma, a cilj je da se sa dodatne četiri milijarde dinara pomogne turističkom sektoru koji je pretrpeo veliku štetu usled pandemije korona virusa.

„To radimo iz dva razloga – dalje upoznavanje ljudi sa sopstvenom zemljom, da ljudi još više zavole Srbiju, da novac ostane u našoj zemlji koliko god je moguće. I ne zaboravite još jedan važan zdravstveni razlog – kovid koji se bukvalno rasplamsao na Mediteranu, od Grčke, Crne Gore, Francuske, do mnogih drugih zemalja. I kakva god da je zdravstvena zaštita i nega potrebna najsigurnije je kada možemo da je pružimo u našoj zemlji i jedino je kod nas suštinski besplatna ili gotovo besplatna, a na najvišem nivou je“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pravo na vaučere prema uredbi Vlade imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i studenti. Zahtevi za vaučere podnose se u više od 1.500 pošta u Srbiji, uz potvrdu rezervacije boravka u nekom tuirističkom objektu u trajanju od najmanje pet dana.

„Veliko je interesovanje naših gradjana, što se i u prethodnim godinama kada smo izdavali te vaučere pokazalo. To je pomoć našem stanovništvu da na jedan jeftiniji način dodju do letovanja ili zimovanja. Ali mislim da je važnije to što će veliki broj naših gradjana svoje pravo i želju da potroše godišnji odmor to učiniti u Srbiji”, rekao je direktor Pošte Srbije Zoran Djordjević

Od početka godine u Srbiji je bilo ukupno 1,6 miliona turista, od čega je domaćih nešto više nego inostranih, a broj njihovih noćenja je 5,3 miliona. Devizni priliv od turizma u prva četiri meseca 2022. godine veći je 45 odsto nego u istom periodu prošle godine u kojoj je ukupna zarada od turizma bila rekordna – 1,56 milijardi evra.

