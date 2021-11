Vlada usvojila predlog budzeta za 2022, vise para za investic

BEOGRAD – Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila predlog budžeta za 2022. godinu kojim su planirani javni prihodi u iznosu od 1.516,8 milijardi dinara i rashodi od 1.717 milijardi dinara, sto znači da je planiran deficit republičke kase od tri odsto, izjavio je za Tanjug ministar finasija Siniša Mali.

„Bužet će biti apsolutno razvojni. Opet se radi o rekordnom iznosu investicija, ondosno o 486 milijardi dinara na nivou opšte države, što će biti usmereno na kapitalne investicije“, rekao je Mali.

Dodao je da će naredne godine biti nastaljen veliki investicioni ciklus ulaganja u autoputeve, škole, bolnice, ekologiju, odnosno izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizaciju, i sve drugo što podiže kvalitet života građana Srbije.

„Srbija je još pre nekoliko godina postala veliko gradilište. Od tog stuba naše ekonomske politike ne odustajemo. Dakle, i naredne godine očekujemo nastavak svih tih investicija i za to smo obezbedili novac u rekordnom obimu za 2022. godinu“, istakao je ministar finasija.

On je precizirao da će u skladu s tim Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture imati veći budžet od ovogodišnjeg za 83,71 milijardu dinara, Ministarstvo porosvete, nauke i tehnološkog razvoja će raspolgati sa 17,1 milijardom dinara više nego 2021. godine, a budžet Ministarstva zaštite životne sredine će biti veći za sedam milijardi dinara.

„S druge strane nastavljamo i sa podizanjem životnog standarda građana. U budžetu je planirano povećanje penzija po švajcarskoj formuli od 5,5 odsto. Uz to smo obezbedili novac za isplatu 20.000 dinara svakom penzioneru u februaru mesecu naredne godine. Kada se to sabere sa ovih 5,5 odsto, to je povećanje u masi za penzije od čak 11,2 odsto“, rekao je ministar Mali.

Naveo je da će plate u vojsci, socijalnim službama i zdravstvu biti uvećane za osam odsto, a ostalim zaposlenima u javnom sektoru sedam procenata, što ukupno čini povećanje zarada od 7,3 odsto.

„Da podsetim da će od 1. januara naredne godine i minimalna zarada da poraste za 9,4 odsto, odnsono na 35.012 dinara, što je 300 evra. To je ogroman porast minimalne zarade, koji je najveći pokretač rasta prosečnih plata. Samo da vam kažem da ćemo u decembru imati prosečnu zaradu od 618 evra“, naveo je Mali.

Naglasio je da će upravo povećanje minimalca i zarada u javnom sektoru od 1. januara omogućiti da i dalje, iz meseca u mesec, imamo povećanje prosečnih zarada.

„Kao deo povećanja zarada, podigli smo neoporezivi deo dohotka sa 18,300 dinara na 19,300 dinara. Takođe smo smanjili porez na zarade za dodatnih 0,5 odsto. Idemo sa rasterećenjem zarada, kako bismo podstakli novo zapošljavanje, a s druge strane podižemo minimalne zarade i plata u javnom sektoru, kako bismo podstakli rast prosečne zarade“, rekao je Mali.

Ministar finansija očekuje da deficit budžeta 2022. bude tri procenta, što je mnogo manje nego ove godine.

„Istovremeno će udeo javnog duga u BDP-u biti 55,5 odsto, što znači dalje smanjenje javnog duga i stabilizacija nakon ove dve pandemijske godine. To samo pokazuje koliko odgovorno vodimo računa o tome“, istako je Mali.

Naglasio je da trenutno na računu ima 376 milijardi dinara, te da je Srbija potpuno likvidna, uprkos tome što je kroz tri paketa pomoći za prevazilaženje posledica kovida 19, građanima i privredi isplaćeno osam milijardi evra.

„Mi ćemo ovu godinu završti sa stopom rasta od 7,3 do 7,5 odsto. Za 2022 godinu projektujemo rast od 4,5 odsto, što u ove tri godine čini Srbiju jednom pod tri najbeže rastuće ekonomije u Evropi“, ocenio je ministar finasija.

Naglasio je da su planirani prihodi budžeta od 1.516 mjilijardi dinara veći za 1,9 odsto nego 2021. godine.

„Projektovali smo prihode konzervativno, a ukupni deficit na tri odsto, odnsno na 200,2 milijarde dinara, mnogo manji nego što je bio ove godine. Usmeren je ka tome da uspemo da izdržimo sve kapitalne investicije i povećanje plata i penzija, a da na kraju godine imamo udeo duga u BDP-u od samo 55,5 odsto“, rekao je Mali.

On je najavio da će predlog bužeta za narednu godinu biti upućen Skupštini Srbije na izjašnjavanje do kraja novmebra, kako bi bio donet u zakonom propisanom roku.

(Tanjug)

