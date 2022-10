Vladimir Vasić: Inflacija pada u 2023. godini, u granicu ciljane vraća se 2024.

Srbija je sada u piku inflacije ili će biti do Nove godine, ali će već na proleće početi da opada, te će do kraja 2023. godine biti od pet do sedam odsto, a 2024. oko ciljana tri procenta, rekao je danas generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

Uvećanje kamatnih stopa individualno utiče na povećanje rate kredita, rekao je Vasić za Tanjug i ukazao da je njegova rata povećana za 22 evra, a kredit od 50.000 evra uzeo je pre pet godina.

(Tanjug)

