Vladimir Vasić za Tanjug: Rast referentne kamatne stope malo utiče na kredite

„Normalna inflacije je dva odsto, toleriše se do četiri procenta, a u trenutku kada je kod nas inflacija 8,8 odsto to je signala za intervenciju. Povećanjem refernetne kamatne stope NBS je poslala signal bankama da postoje inflatorna očekivanja i da bi ona morala u narednih nekoliko meseci da se vrate u raspon od dva do četiri odsto“, rekao je Vasić za Tanjug.

Objasnio je da se bazna inflacija u Srbiji kreće oko 4,2 odsto, a uvezena ili tranzitorna je viša i ona je posledica pokidanih lanaca snabdevanja usled pandemije kovida 19, poskupljanja hrane, najpre zbog prošlogodišnje suše, zatim i aktuelnog sukoba u Ukrajini.

(Tanjug)

