Vlahović: Politička stabilnost preduslov za investicije

BEČ – Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ističe da je Srbiji, da bi ostvarila brzu konvergenciju sa prosečnim standardom EU potreban rast od 5 odsto, za šta su potrebne veće investicije, ali upozorava, jedan od preduslova za to je politička stabilnost.

Vlahović ističe, povodom protesta, da je politička stabilnost neophoodna, ne samo za dovođenje stranih investitora, već i za razvoj domaćeg biznisa, povećanje domaćih privatnih ulaganja.

U izjavi Tanjugu, na marginama skupa Mreže za razvoj poslovanja Jugoistočne Evrope (SEEBDN) u Beču, on je izrazio je uverenje da će, ako budemo imali prosečnu poljoprivrednu sezonu, a to znači bez naročitih suša I velikih kiša, Srbija istvariti u ovoj godini projektovani rast od 3,5 odsto.

“Taj rast od 3,5 odsto nedovoljan je, međutim, za brzu konvergenciju sa prosečnim standardom EU. Za tako nešto potreban nam je rast od 5 ili 6 i više procenata, a da bi se on postigao neophodan je viši nivo investicija. U ovom trenutku nivo investicija u Srbiji je 19 odsto BDP-a, a za rast od 5 do 6 odsto potrebne su investicije na nivou od 25 odsto BDP-a. Treba povećati nivo ukupnih kapitalnih ulaganja, u putnu, železničku, vodoprivrednu, komunalnu infrastrukturu i s druge strane unapređenjem opštih uslova poslovanja, jačanjem institucija, ne samo onih koje regulišu tržište već i one koje se bave vladavinom prava, treba podstaći rast domaćih privratnih investicija », objasnio je on.

Pored političke stabilnosti u zemlji, koja je potrebna i u čitavom regionu, neophodno je, kako kaže, imati nesmetanu trgovinu, nesmetan protok robe i kapitala, radne snage.

Samo na taj nacicn mogu se iskoristiti svi potencijali Zapadnog Balkana, dodaje Vlahović i ističe da bilo kakve političke barijere koje se postavljaju između zemalja ne koriste poslu, već mu samo štete.

“ Povećani politički rizik ne deluje dobro na potencijalne strane inevstitore. Povećan politički rizik može da bude rezultat političkih nemira u zemlji. Ali isto tako povećan politički rizik je prouzrokovan nedostatkom dovoljnog kvaliteta institucija i sprovođenja zakona“, smatra on.

Vlahović se osvrnuo i na problem negativnih demografskih tendencija kako u Srbiji, tako i celom regionu, dodajući da je to još jedan negativan faktor.

„Svake godine na desetine hiljada ljudi se manje rodi nego što umre. S druge strane dolazi i do migracija mladih, kvalifikovanih ljudi, a i stariji odlaze u razvijene zemlje EU, posebno od kada je Nemačka potpuno otvorila vrata za kvalifikovane kadrove“, navodi Vlahović i skreće pažnju da više od 60.000 ljudi godišnje ode iz Srbije.

Problem nedostatka ljudskog resursa sa kojim se vlada Srbije suočava, ali i sve druge zemlje regiona,smatra Vlahović,zahteva mnogo energičniju I oštriju borbu.

On ukazuje da je rešenje za ovaj problem u ulaganju u obrazovanje, bržim reformama, pre svega strukturnim, većem nivou investicija, većoj stopi rasta, koja će omogućiti brže približavanje standardu EU.

