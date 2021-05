Vlahović: Više od 130 panelista na Kopaonik biznis forumu

BEOGRAD – Kopaonik biznis forum u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, čija je tema „Svet posle kovida 19 – novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja“, biće održan ove godine u hibrinom formatu od 24. do 27. maja u hotelu Metropol u Beogradu, uz učešće više od 130 panelista, najavili su danas organizatori.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je na konferenciji za novinare da će svi panelisti biti prusutni u hotelu Metropol, da će biti limitiran broj učesnika u sali, a da je za sve ostale omogućeno besplatno praćenje rada foruma putem direktnih prenosa preko Jutjub platforme, sajta KBF ili posebne aplikacije.

Naveo je da je na ovogodišnjem 28. Kopaonik biznis forumu predviđeno ukupno 22 panela, dve plenarne sesije i specijalni događaj pripremljen zajedno sa kompanijom Ringijero Aksel Springer koji je posvećen Inicijativi Digitala Srbija.

Pored takozvanog ambasadorskog panela posvećenog analizi geostrateškog stanja na Balkanu, Vlahović je istakao da će specijalni gost formuma biti profesor Branko Milanovića koji će govoriti o globalnim nejednakostima u uslovima kovida.

Učesnici foruma, koji će biti završen obraćanjem predsednice Vlade Ane Brnabić, kako je najavio Vlahović, biće gotovo svi predsednici privrednih komora zemalja Zapadnog Balkana, ambasadori u Srbiji, kao i regionalni direktori EIB, EBRD, Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Učestvovaće i privrednici iz Srbije i regiona, iz bankarskog i osiguravajućeg sektora, IKT sektora, sektora trgovine, turizma, prerađivacke industrije, energetike, farmaceutske indsitrije, predstavnici javnih preduzeća i lokalne samouprave, domaći i strani ekonomski teoretičari.

Vlahović je naglasio da je cilj KBF izgradnja platforme za argumentovanu, konstruktivnu raspravu, kritičku analizu svega onoga što je urađeno, kao i konceptualno definisanje održive ekonomske politike.

„U vreme pandemije razmena mišljenja i argumentovana rasprava može da pomogne u koncipiranju buduće ekonomske politike Srbije, s obzirom na to da je pandemija ubrzala sve promene koje je inicirala 4. industrijska revolucija“, kaže Vlahović.

Navodi da je svet trajno promenjen, da su prekinuti globali lanci vrednosti koji i danas uzrokuju povlačenje kapitala sa Dalekog istoka i dodaje da mnoge multinacionalne kompanije traže svoje nove destinacije, da se menja način na koji društvo proizvodi, razmenjuje i distribuira vrednosti.

„Sve te promene kreiraju nove izvore rasta. Želimo da damo odgovore na pitanje šta treba da uradi Srbija da bi iskoristila šanse za skokoviti rast i razvoj koje upravo ove promene sa sobom nose, kako treba da se promeni tradicionlna struktura srpske privrede koja je bila rezistentna u periodu pandemije i koja je bila jedna od glavnih razloga zašto je naš BDP pao za svega jedan odsto“, rekao je Vlahović.

Nastojaće se, dodaje, da se da odgovor na to da li se na toj tradicionalnoj strukturi može zasnivati dugorični robusni rast ili je, pak, potrebno razvijati one grane privrede koje sa sobom do nose visoki tehnički progres, visoku porduktivnost i koje daju proizvode velike dodate vrednosti.

Vlahović je rekao da će prvi panel u ponedeljak, 24. maja, biti posvećen ekonomskim prognozama Zapadnog Balkana u 2020. i 2021, zatim će biti održan panel posvećen makroekonomskim kretanjima u Srbiji, a predviđen je i panel direktora privrednih komora u regionu.

Tada je, dodaje, predviđen i specijalni događaj pripremljen u saradnji sa Ringijerom, posvećen novim startapa preduzećima i povratnicima iz inostranstva pod nazivom „Povratak u digitalnu Srbiju“.

Vlahović je rekao da je drugog dana foruma planirano obraćanje guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković i ministra finansija Siniše Malog.

„Formum startujemo sa panelom koji je posvećen funkcionisanju sistema zdravstva u Srbiji za vreme kovida i šta je potrebno uraditi da bi on bio efikasniji posle kovida“, kaže Vlahović.

Naveo je da će biti organizovani i tradicionalni paneli povećeni 4. industrijskoj revoluciji, bankarstvu, osiguranju, stanju u Srbiji iz ugla domaćih i stranih inevstitora.

Treći dan foruma, u sredu, 26. maja, posvećen je dometima strukturnih reformi, unapređenju uslova poslovanja, stanju u pojedinim privrednim oblastima i sektorima.

Biće reči, kaže Vlahović, i o pametnoj specijalizaciji, o budućnosti obrazovanja i njegovom funkcionisanju u periodu kovida, kao i o tome i šta je potrebno promeniti kako bi obrazovanje i suštinski bio ključni faktor rasta i razvoja srpske privrede.

Poslednjeg dana foruma predviđena su dva plenarna izlaganja ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marije Obradović i ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić Tepavčević.

Takođe, kaže Vlahović, poslednjeg dana biće održana četiri panela i to o zdravstvu i unapređenju personalizovane medicine u Srbiji, takozvanom horeka sektoru koji je bio najviše pogođen u periodu kovida, kao i o zaštiti životne sredine.

Najavio je da će na forumu učestvovati i direktor Masterkarda za Evropu Mark Barnet i direktor Roša za Evropu i Aziju Adriano Treve.

Vlahović kaže da je pripremljena specijalna edicija KBF rivju za koju pored domaćih autora, učesnika foruma, pišu i govore osnivač Davosa Klaus Švab i potpredsednici Evropske komisije Margaret Vestejdž i Žozef Borelj, nobeolevci Žozef Stiglic, Majkl Felps, Angus Diton i mnogi drugi, a da je urađena i specijalna studija „Unapređenje personalizovane medicine u Srbiji -izazovi i šanse“.

Partner foruma je kompanija Masterkard, generalni sponzor je NLB grupa, a medijski partneri NIN, Blic i Tanjug.

Vlahović je izrazio očekivanje da hibridni format Kopanik biznis formum biti samo ove godine, a da će već sledeće godine u martu biti održan na Kopaoniku.

(Tanjug)

