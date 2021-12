Vodič za gradjanski budžet u januaru na sajtu Ministarstva finanasija

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije Saša Stevanović izjavio je danas da će u januaru na sajtu tog ministarstva biti objavljen Gradjanski vodič kroz republički budžet za 2022. godinu, dokument koji, kako je naveo, na jasan, jednostavan i slikovit način gradjanima približava budžet i pomaže da ga bolje razumeju.

„Gradjanski vodič kroz budžet je dokument kojim se na najjednostavniji i slikovit način gradjanima približava ono što se nalazi u Zakonu o budžetu na više od 500 strana“, rekao je Stevanović agenciji Beta i objasnio da će se u Vodiču naći osnovne stvari o tome kako se ubiraju prihodi, kakva je struktura prihoda, gde se sredstva troše.

Kako je istakao, Ministarstvo finansija želi „da unapredi transparentnost budžeta, odnosno da ga učini dostupnim svima, da svako može da ga razume“.

Podsetio je da je izrada Vodiča deo pozitivne medjunarodne prakse sa ciljem jačanja transparentnosti, poverenja izmedju gradjana i države, ali i edukacije svih gradjana.

Prema njegovim rečima, to je važno, jer su gradjani ti koji svojim davanjima, odnosno svojim trošenjem pune budžet, pa zato treba da znaju na koji način se koriste ta sredstva.

„Država funkcioniše kao jedno domaćinstvo. Ima svoje prihode, ima svoje rashode, utvrdjuje prioritete“, pojasnio je on.

Stevanović je precizirao da je će u Vodiču podaci o raspodeli sredstava biti jednostavno predstavljeni, pa će tako gradjani moći da vide koji su to najveći kapitalni projekti planirani naredne godine, kao i da će lekari sledeću godinu imati veću platu za oko osam odsto, takodje i da će penzioneri imati povećanje penzija od 5,5 odsto, uz još 20.000 dinara pomoći u februaru.

Dodao je da je predstavljeno i u šta će se ulagati kada je u pitanju obrazovanje.

„Znamo koje su to škole, koji su to fakulteti, povećanje kapaciteta učeničkih i studentskih domova, koje je usmereno na naše najmladje sugradjane. Potom imamo ulaganje u predškolsko obrazovanje. Znamo koji su to vrtići koji će se graditi, koji je to iznos za proširenje kapaciteta svih predškolskih ustanova u okviru projekta koje realizuje Ministarstvo prosvete“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, u Vodiču će biti i stavke o ulaganju u zdravstvo, kao i nabavci lekova i vakcina.

Prema podacima Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Opština Kovin predstavlja primer dobre prakse medju lokalnim samoupravama Srbije po pitanju transparentnosti budžata.

Rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Opštine Kovin Biljana Stojković kazala je da je glavni smisao ovih gradjanskih vodiča da obiman budžet, složene procedure i specifični prikaz budžeta, bude što pristupačnija gradjanima.

„Mi kroz raznorazne gradjanske vodiče trudimo se da na što jednostavniji način opišemo šta je to što mi smo dužni da finansiramo i kako, u kojem obimu i kojoj strukturi, na koji način to radimo“, rekla je ona agenciji Beta.

Stojković je potvrdila da je budžet često komplikovan za razumevanje zbog čega lokalna samouprava treba da omogući da gradjani budu informisani o osnovnim stvarima koje sprovodi njihova opština ili grad kako bi pronašli ono što njih zanima u vezi sa izdacima, ali i videli kako mogu da ostvare neka svoja prava.

„Svako je zainteresovan za odredjenu vrstu rashodne strane, a bogami i prihodne. Zato je važno za lokal da gradjani razumeju i da se interesuju za budžet“, kazala je ona.

Istakla je i da Opština Kovin poslednje dve godine sprovodi ankete kako bi uprava saznala šta gradjani žele i šta im treba.

„Takodje se trudimo da izvestimo šta je bilo sa projektima koji su prošle godine uvršteni u budžet, da li su u ovogodišnjoj anketi projekti koje su gradjani izglasali ušli u budžet, u kom obimu i šta je sa svim njihovim idejama pošto uvek ostavimo mogućnost gradjanima da daju ideju, sugestiju, primedbu“, kazala je Stojković.

Kako je navela, interesovanje gradjana za to je sve veće.

„Mi godinama unazad nismo imali interesovanje. Na javnim raspravama nam se pojavi malo gradjana ili skoro niko, ali ove ankete su se ispostavile kao pravi potez. Ove godine je bilo popunjeno 1.638 anketa za budžet za 2022. godinu. Nešto malo manje prošle godine kad smo krenuli sa anketama, tako da naši gradjani polako se navikavaju da učestvuju i da to prosto smatraju svojim budžetom“, kazala je ona.

Istakla je da su se gradjani Opštine Kovin ove godine izjašnjavali o pet projekata koji imaju spremnu projektno-tehničku dokumentacija i spremni su za finansiranje.

„Ove godine su izglasali dva projekta, odnosno mi smo naglasili da ćemo dva projekta sasvim sigurno uvrstiti u budžet. Jedan od tih je sredjivanje letnjeg dvorišta u Zmajevoj školi. To je kultno dvorište za sport i različite manifestacije. Na otvorenom je, a malo je zapušteno i prosto najveći broj gradjana se izjasnio za taj projekat, a potom i za asfaltiranje po prioritetima“, rekla je Stojković.

Naglasila je da se Nacrt Gradjanskog vodiča za Opštinu Kovin našao na sajtu te lokalne samouprave, zajedno sa Nacrtom budžeta, da bi nakon što je Skupština opštine usvojila budžet za 2022. on postao zvaničan, jer nije bilo promena u sadržaju.

Opština Kovin je otišla i korak dalje u transparentnosti i u saradnji sa SKGO pokrenula i budžetski portal na kome su gradjanima dostupni svi podaci – šta je budžet, na koji način se puni i gde novac gradjana odlazi.

„Budžetski portal je namenjen, ne samo za gradjane, nego i za naše odbornike, opštinu, većnike“, navela je Stojković.

Kako je objasnila, to je sveobuhvatan portal gde se nalazi sva dokumentacija, počevši od zakonske regulative, opštinskih odluka koje regulišu prihodnu i rashodnu stranu budžeta i svih dokumenata u vezi sa budžetom.

„Počevši od odluka, rebalansa, gradjanskih vodiča, anketa pa sve do izveštaja o izvršenju budžeta i to ne samo onim zakonskim nego ćemo od sledeće godine krenuti mesečno izveštavanje o realizaciji Odluke o budžetu. Znači sve što se tiče budžeta i što može ljudima da pojasni sam pojam i kako na koji način se puni i naravno gde pare odlaze, sve će to da se nadje na portalu“, naglasila je Stojković.

Upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.