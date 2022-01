Vojvodina predstavljena na izložbi Dubai Ekspo 2020.

DUBAI – Delegacija Pokrajinske vlade je u šestoj tematskoj nedelji svetske izložbe „Dubai Ekspo 2020“ posvećenoj preduzetništvu, razvoju kompanija i visokim tehnologijama, u okviru paviljona Srbije održala prezentaciju pod nazivom „Promocija AP Vojvodine“, saopštila je Pokrajinska vlada.

Delegaciju je predvodio pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević a prezentaciji su prisustvovali predstavnici Privrednih komora Srbije i Vojvodine, Razvojne agencije Vojvodine, drugih institucija i privrednika,

Ivanišević je istakao da su u Vojvodini ključna tri privredna sektora i to prateća automobilska industrija, agro-biznis i informacione tehnologije (IT).

“ Sektor prateće automobilske industrije postao je poslednjih godina izuzetno važan jer u Vojvodini veoma uspešno posluju fabrike svetskih giganata, kakvi su nemački „Kontinental automotiv“, britanski „Aptiv“ ili američki „Lir“. IT sektor je u apsolutnoj ekspanziji i napreduje najbrže, a ima praktično neograničen prostor za dalji prosperitet“, rekao je on.

Dodao je da je za obrazovanje kadrova i istraživački rad izuzetno važan pre mesec dana otvoreni Naučno-tehnološki park, u koji su Srbija i Vojvodina uložile 26 miliona evra i koji se prostire na 30.000 kvadratnih metara.

Naveo je da sve ovo daje veliki doprinos izvozu u IT sektoru koji je dostigao neto iznos od 1,2 milijarde evra godišnje, te da su zbog toga Vojvodina i Novi Sad, kao njeno administrativno, privredno i naučno-obrazovno središte, jedan od lidera u tom sektoru.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici drugih paviljona na izložbi “ Dubai ekspo 2020“, iz kineske provincije Guangdong, zatim Slovačke, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Argentine.

Nakon prezentacije, delegacija Vojvodine se sastala sa predstavnicima drugih zemalja, a razgovaralo se o mogućnostima saradnje u oblastima privrede i turizma.

(Tanjug)

