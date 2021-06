Voroš: Sa Nordeusom smo jači na globalnom tržištu

BEOGRAD – Izvršni potpredsednik i šef odseka za strategije i nezavisno izdavaštvo kompanije Tejk tu (Take-Two), koja je preuzela Nordeus za 378 miliona dolara, Mihael Voroš kaže da će sa srpskim Nordeusom dodatno ojačati poziciju kompanije na globalnom tržištu u segmentu mobilnih igara.

„Top Eleven je privukao veliku globalnu publiku, sa posebno aktivnim igračima širom Evrope, Jugoistočne Azije i Latinske Amerike. Naš cilj je da dodatno uvećamo publiku na ovim tržištima, koja okupljaju strastvene ljubitelje fudbala, ali kao što vaše pitanje sugeriše, želimo i da učinimo Top Eleven prisutnijim u SAD i Kini“, rekao je Voroš za „Blic Biznis“.

Kaže da entuzijazam za fudbal raste širom SAD i da Tejk tu može da pomogne Nordeusu u marketingu ka američkim igračima.

Što se tiče Kine, gde je fudbal već izuzetno popularan, tamo imamo uspostavljena čvrsta partnerstva u izdavaštvu, koja nam mogu pomoći da Top Eleven dovedemo na to tržište, dodao je Voroš.

„Mi smo već godinama upoznati sa kompanijom Nordeus i njihovom najpopularnijom igrom – Top Eleven, a mogućnost investiranja u kompaniju smo počeli da razmatramo pre nekoliko meseci, u direktnim razgovorima sa generalnim direktorom i suosnivačem kompanije“, rekao je Voroš odgovarajući na pitanje čime je sve kompanija „Nordeus“ privukla pažnju jedne od najkreativnijih i najinovativnijih kompanija u industriji zabave „Take-Two Interactive“.

Kaže da se njihova investicija u Nordeus u potpunosti dopunjuje sa kompanijama „Social Point“ i „Playdots“, koje su već deo njihove porodice, kao i da tako proširuju portfolio sportskih igara, po prvi put, sa fudbalskom igrom.

„Nordeus će nastaviti da posluje iz Beograda, na način na koji je to radio i do sada. Ne planiramo da to menjamo, smatramo da je veoma bitno da svaki studio ima slobodu samostalnog funkcionisanja. Nordeus se ističe radom na razvoju igara, kao i u svom radu sa zajednicom. Naša želja je da tako i nastave i u tome će imati našu podršku, kao i u slučaju Nordeus fondacije koja je skoro i zvanično predstavljena“, naveo je Voroš.

Ističe da se industrija interaktivne zabave u Srbiji se ubrzano razvija. „Puno smo razgovarali sa timom iz Nordeusa, pa smo i samostalno istražili gejming zajednicu u Srbiji i bili smo zaista impresionirani. Prošle godine, prema izveštaju SGA, srpska industrija video igara ostvarila je 120 miliona evra prihoda i objavila 41 novu igru“.

Vrlo je uzbudljiv trenutak da se postane deo gejming industrije u Srbiji i podrži njen dalji razvoj, naglasio je Voroš.

(Tanjug)

