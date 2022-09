Vukotic: Predstavljamo nase trziste, trazimo izlaz za nase p

BEOGRAD – Na današnjem biznis forumu smo se okupili da privrednicima iz Mađarske, Češke i Slovačke predstavimo naše potencijale i privučemo eventualne nove investicije, ali i da našim privrednicima omogućimo što lakši izlaz na tržišta ovih zemalja, izjavio je za Tanjug direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije (AOFI) Dejan Vukotić.

Agencija je jedan od organizatora biznis konferencije koja se danas održava u Beogradu i posvećena je izvozu a na kojoj osim privrednika naše i ove tri zemlje učestvuju i predstavnici Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„Sa ovim zemljama smo regionalno povezani i otvara nam se mogućnost stvaranja novih lanaca snabdevanja. Ako se nešto izrodi iz ovih sastanaka mi kao region, odnosno naši privrednici, imamo šansu da ova krizna vremena prođemo sa što manje posledica a mozda čak i da napredujujemo“, rekao je Vukotić.

Predviđeno je da se na kraju konferencije održe B2B sastanci sastanci privrednika, a sagovornik Tanjuga ističe da je veliki broj sastanaka već zakazan.

„Iskreno se nadam da će se pojedini od privrednika ubrzo javiti našoj Agenciji za neki oblik podrše vezan za izvoz“, kaže Vukotić.

Objašnjava da je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza zvanična eksportna agencija Srbije čiji je cilj da osigura postojeći plasman naših privrednika u inostranstvo od komercijalnih i nekomercijalnih rizika.

„To znači da ako dođe do neplaćanja obaveza od strane stranog kupca, AOFI uskače i pomaže našem izvozniku da pokrije 90 odsto svojih troškova tj.nenaplaćene fakture. To radimo u saradnji i sa kolegama iz drugih zemalja a neki su prisutni i na današnjem sastanku“, objašnjava Vukotić,

Dodaje da se agencija takođe bavi i finansiranjem pripreme izvoza i izvoznih poslova, daje i konsultantsku podršku privrednicima tako što proverava bonitetnost potencijalnih kupaca.

„Tu smo da kompanijama pomognemo da ostanu prisutni na postojećim tržištima, da se pojave na novim i da naprave značajniji proboj na novim tržišstima“, istakao je on i pozvao izvoznike da se obrate Agenciji kako bi zajedničkim snagama pokušali da nađu najbolje rešenje za njih.

Naveo je da uloga Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza posebno dolazi do izražaja u sadašnjim kriznim vremenima kada smo se posle kovid krize suočili sa krizom koju je izazvao sukob u Ukrajini.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.