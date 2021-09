Vuković: Izvršna vlast je odgovorna za bivše radnike Geoksa

Potpredsednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković izjavio je danas da republička izvršna vlast snosi odgovornost što je 1.250 radnika modne konfekcije Geoks iz Vranja ostalo bez posla i što tim ljudima još uvek nije pronadjeno uhlebljenje.

Vuković je agenciji Beta kazao da je samo 120 radnika Geoksa privremeno zaposleno u kompaniji Teklas u Vladičinom Hanu, udaljenom 35 kilometara od Vranja.

„Mnogi radnici Geoksa, koji su krajem jula ostali bez posla, još nisu dobili rešenja o prestanku radnog odnosa, pa ne mogu da ostvare ni pravo na nadoknadu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Država bi morala da svima njima isplaćuje novčanu nadoknadu u visini plate sve dok im ne obezbedi nova radna mesta“, istakao je potpredsednik Samostalnog sindikata.

Po njegovim rečima, republička i lokalna izvršna vlast moraju da budu garant za očuvanje radnih mesta u neoliberalnom konceptu privlačenja stranih investitora.

„Dolazak stranih investirora se plaća novcem poreskih obveznika Srbije i zato njihov iznenadni odlazak govori da smo mi daleko od jednog uredjenog sistema koji brine brigu o gradjanima i o zaposlenima u svojoj zemlji“, ocenio je Vuković.

Dodao je i da neispunjena obećanja vrha vlasti da će do 15. septembra biti obezbedjena radna mesta za sve bivše radnike Geoksa ukazuje da je Srbija neuredjena država.

„Vlast ne sme olako davati bilo kakvu vrstu obećanja. Mora se voditi računa kojim investitorima i na koji način se daju subvencije kako za otvaranje radnih mesta tako i za oslobadjanje od plaćanja poreza i doprinosa. Biće užasne posledice ako se nastavi s praksom stranih investitora da čim ispune ugovorne obaveze zatvore fabrike i napuste zemlju“, istakao je Vuković.

On je izrazio bojazan da će u narednom periodu biti još investitora koji će se, zbog eskalacije pandemije kovida-19, odlučiti da zatvore svoje komapnije i napuste Srbiju.

Italijanska kompanija Geoks je krajem jula zatvorila fabriku u Vranju, ostavivši 1.250 ljudi bez posla, iako je pre samo pet i po godina ta investicija državu Srbiju i Grad Vranje koštala ukupno oko 18 miliona evra.

Nakon zatvaranja fabrike, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će do 15. septembra biti rešeno pitanje zaposlenja za sve radnike i da će im on to lično saopštiti u Vranju.

