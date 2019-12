WFZO namerava da otvori kancelariju u Beogradu

BEOGRAD – Svetska organizacija slobodnih zona (WFZO) namerava da otvori regionalnu kancelariju u Beogradu, jer vidi veliki potencijal za dalji razvoj slobodnih zona u Srbiji, ukazali su danas predstavnici te organizacije na sastancima sa nadležnima.

Nakon sastanka u Privrednoj komori Srbije (PKS), predsednik Borda direktora WFZO Muhamed AlZaroni rekao je za Tanjug Svetska organizacija slobodnih zona podržava njihov razvoj svuda gde ima potencijala za to i da nastoji da svoja iskustva i znanja o tome podeli i sa predstavnicma drugih zemalja.

Reč je o globalnoj neprofitnoj organizaciji koja zastupa interese slobodnih zona širom sveta.

„Vidimo veliki potencijal u Srbiji, u daljem razvoju slobodnih zona“, rekao je on i dodao da je važno i što Srbija postiže značajne ekonomske rezultate.

WFZO trenutno broji više od 570 članova, a danas postoji oko 2.260 slobodnih zona i posebnih ekonomskih zona širom sveta.

Grupacija slobodnih zona Srbije, koja se nalazi pri Privrednoj komori Srbije, član je Svetske organizacije slobodnih zona od 2016. godine.

Savetnik predsednika PKS Mihailo Vesović rekao je da je ta komora prepoznala značaj slobodnih zona za sveukupni ekonomski sistem u Srbiji kao jedan od dobrih modela za privlačenje stranih investicja.

Jedan od osnovnih motiva je da zakonodavno sve bude prilagođeno potrebama kompanija koje žele da počnu poslovanje u slobodnim zonama, rekao je Vesović Tanjugu.

On je dodao da pronaći najbolji model i omogućiti da država ima korist i da kompanije mogu brzo da počnu poslovanje i sarađuju sa drugim kompanijama, uvoze i izvoze što brze, te da su slobodne zone model koje je itekako pomogao Srbiji da razvje i ima povoljnu investicionu klimu.

Izvršni direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić istakao je da je obrt kompanija u toj zoni skoro dostigao milijardu evra, a da pola od toga čini izvoz.

Umrežavanje sa slobodnim zonama u svetu je veoma važno, rekao je on Tanjugu i dodao da će biti otvorene dve kancelarije svetske organizacije slobodnih zona (u Beogradu i Pirotu) i to će biti mesta gde će u saradnji sa svim zonama u okružnju i svetu moći da se dobiju neohodna znanja kako bismo unapredili koncept.

Prethodno su predstavnici odbora organizacije održali sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim koji je tom prilikom istakao važnost saradnje sa Svetskom organizacijom slobodnih zona, i da to može da doprinese još većem broju investitora.

„Srbija ima kvalitetnu radnu snagu i vredne ljude, niske operativne troškove, kao i efikasnu Vladu koja je spremna da podrži dolazak novih investitora, zahvaljujući kojima se otvaraju nova radna mesta“, rekao je Mali.

Oni su istakli da je svaka slobodna zona specifična, kao i da treba da se uklopi u određenu ekonomiju.

(Tanjug)