Yettel fondacija uručila nagradu Prof. dr Ilija Sojanović

Yettel fondacija dodelila je nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović“ najboljim studentima i autorima naučnih radova u oblasti telekomunikacija u Srbiji.

U kategoriji Najbolji diplomirani studenti za školsku 2022/2023 godinu, dobitnici su Ana Novković, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milica Jankov, studentkinja Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Nemanja S. Perić sa Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

U kategoriji nagrađenog studentskog rada konferencije TELFOR 2023, dobitnik je Filip Stevanović, student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Za najbolji naučni rad iz oblasti telekomunikacija, koji je objavljen u renomiranom naučnom časopisu u periodu 2022/2023, proglašen je rad ,“Outage Analysis of Unmanned-Aerial-Vehicle-Assisted Simultaneous Wireless Information and Power Transfer System for Industrial Emergency Applications“, čiji su autori Aleksandra Cvetković, Vesna Blagojević, Jelena Anastasov, Nenad T. Pavlović i Miloš Milošević.

„Yettel fondacija jubilarni petnaesti put dodeljuje nagradu koja nosi ime Ilije Stojanovića, tvorca modernih telekomunikacija u Srbiji. Naša industrija se brzo razvija i napreduje, zato su nam potrebni dobri inženjeri koji će ići u korak sa trendovima, kao što je profesor Stojanović radio u svoje vreme“, rekao je Dobrivoje Stepanović, direktor sektora za upravljanje servisima u Yettelu.

Dodao je da Yettel poziva nagrađene studente da se priključe kompaniji kroz „Kickstart“ program plaćene prakse.

„Želimo da mladi stručnjaci vide Yettel kao mesto gde mogu da unaprede svoja znanja, i da rade na konkretnim projektima sa iskusnim stručnjacima“, rekao je Stepanović.

Nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović“ ustanovila je Yettel (ranije Telenor) fondacija 2007. godine, u znak sećanja na akademika profesora dr Iliju Stojanovića, pionira modernih telekomunikacija na prostoru nekadašnje SFRJ i današnje Srbije i osnivača katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Profesor Stojanović bio je učitelj gotovo svih generacija današnjih iskusnih inženjera telekomunikacija koji su nosioci te industrije.

(Beta)

