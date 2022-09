Za program „Moja prva plata“ prijavilo se 10.313 firmi

BEOGRAD – Za učešće u ovogodišnjem programu Moja prva plata prijavilo se 10.313 poslodavaca, kojima je potrebno 26.905 mladih praktikanata za 18.006 različitih radnih pozicija, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Filijale NSZ će u narednom periodu obraditi podatke i proveriti ispunjenosti uslova za učešće u programu svih podnetih prijava i oglašenih pozicija, a od danas će na portalu Moja prva plata biti objavljene sve odobrene pozicije poslodavaca.

Iz NSZ podsećaju da je javni poziv za ovaj program raspisan 22. avgusta i da će on biti realizovan kroz četiri faze.

Prva faza, prijavljivanje poslodavaca je završena a druga faza je namenjena nezaposlenim koji će za učešće u programu moći da se prijave od 3.do 31.oktobra.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca koji će od samog početka prijavljivanja kandidata moći da rade njihovu selekciju.

Povezivanje, odnosno konačan izbor kandidata, poslodavci iz privatnog sektora će obaviti od 1. do 15. novembra a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.

U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Za ovu godinu je planirano da se u program uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.

Program će trajati devet meseci a za to vreme će Nacionalna služba za zapošljavanje mesečno mladima sa srednjim stručnim obrazovanjem isplaćivati novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 30.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, kako bi stekli znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

(Tanjug)

