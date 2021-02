Za projekte iz dualnog obrazovanja po 150.000 do 600.000evra

BEOGRAD – Regionalni čelendž fond je objavio poziv za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja u iznosu od 150.000 do 600.000 evra po projektu, dok ukupan fond iznosi 18,8 miliona evra.

Na onlajn konferenciji upriličenoj povodom početka realizacije projekta, rečeno je da je cilj fonda unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke za tržište rada kroz finansiranje ulaganja u opremu i infrastrukturu odabranih projekata.

Obuke će, kako je objašnjeno, partnerski raditi instituti za obrazovanje i obuku i same kompanije.

Predstavnik Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Mihajlo Vesović je naglasio da razvojem dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama i uvođenjem dualnih studija, možemo da uskladimo obrazovne sisteme sa potrebama ekonomije.

Takođe, možemo i da obezbedimo neophodan kadar za lokalne kompanije i strane investitore koji ovde posluju, kao i one koji planiraju da ulažu u naš region.

Vesović je pozvao kompanije da se povežu sa školama i fakultetima i da se prijave za sredstva iz ovog projekta.

Na skupu je istaknuto da će učenici koji prođu ove obuke na njima steći znanja neophodna za obavljanje konkretnih poslova i zadataka na budućim radnim mestima.

Poziv je otvoren do 30. aprila i može se videti na sajtu Regionalnog čelendž fonda.

(Tanjug)

