Zaharova: „Severni tok 2“ je evropska stvar i ne tiče se SAD

MOSKVA – Projekat gasovoda „Severni tok 2“ je evropska stvar koja se ne tiče SAD, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova.

„Kada bi se ‘Severni tok 2’ nekako ticao teritorije koja bi pripadala SAD, mogla bi još i da razumem razgovor o mešanju Vašingtona u to pitanje. To je, inače, evropska stvar. To se ne tiče nikoga osim zemalja koje su uključene u taj projekat geografski i finansijski“, rekla je Marija Zaharova za televizijski kanal „Rusija 24“.

Predsednik SAD Donald Tramp je 20. decembra potpisao odbrambeni budžet za 2020. godinu koji, pre svega, podrazumeva sankcije protiv gasovoda „Severni tok 2“ i „Turski tok“.

SAD traže od kompanija koje postavljaju cevi za gasovod da hitno prekinu njegovu izgradnju, preneo je Sputnjik. Švajcarska kompanija „Alzeas“ je već obustavila posao.

SAD će primeniti sankcije prema izvođačima radova na gasovodu „Severni tok 2“, ako oni „odmah“ ne demonstriraju dobru volju za obustavu radova, saopštio je u petak američki Stejt department.

U saopštenju se dodaje da će izvođači radova moći da izbegnu sankcije ako prekinu taj posao do 20. januara, prenosi Sputnjik Internešenel.

Kompanije su dužne da taj postupak završe u roku od 30 dana od usvajanja zakona o budžetu, navedeno je u saopštenju.

Projekat „Severni tok 2“ podrazumeva izgradnju dva kraka gasovoda ukupnog kapaciteta 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje od obala Rusije, ispod Baltičkog mora, do Nemačke. Učesnici u projektu su uglavnom evropske kompanije.

„Gasprom“ je ranije planirao da gasovod bude završen do kraja ove godine. Ministar energetike Aleksandar Novak je, međutim, rekao novinarima da bi „Severni tok 2“ trebalo da bude završen do kraja sledeće godine.

