Zaplena imovine ruskih tajkuna njih ce najmanje pogoditi

BEOGRAD – Ekonomista i savetnik za razvoj i investicije Mahmut Bušatlija ocenio je da je zaplena imovine ruskih tajkuna na Zapadu, uključujući Andreja Meljničenka, privremena i da će naneti više štete tamošnjim ekonomijama nego tim bogatašima.

„Za sada je to samo blokirana imovina, nije nacionalizovana, ali

problem je to što će biti dosta ‘žrtava’ takvog ponašanj u tim zemljama gde se imovina pleni, jer ako pokažete silu države koja nije u direktnom ratu s Rusijom, onda je to pritisak i na javnost te iste države da može de otme imovinu svakome“, rekao je Bušatlija gostujući na televiziji K1.

Rezultat takvog pirtiska mogao bi da bude da svi bogati ljudi iz zemalja koje uvode ovu vrstu sankcija Rusima presele svoju imovinu na neko sigurnije mesto.

„Taj isti Zapad kaže da je držanje imovine 90 odsto vlasništva nad imovinom, tako da je preterano oslanjati se na zapadnu demokratiju i nedodirljivost privatne imovine“, ocenio je Bušatlija.

Dodao je da će iz čitave situacije najviše profitirati Amerika koja nameće Evropi da uvodi snakcije Rusiji i izlaže je riziku da Rusi ukidanjem isporuka energenata teško pogode evropsku privredu.

„Isto je i sa ovim. London je drugo svetsko središte tržišta novca, i ako amerika izvrši pritisak na nju da ovo uradi Rusima koji su uglavnom domicimlni u Engleskoj, naneće štetu Englezima više nego Rusima“, smatra Buštalija.

On je zaključio da se ruski tajkuni neće mnogo obazirati na to što im zapadne zemlje blokiraju imovinu i da će to biti vesti koje će trajati sedam dana.

Advokat Zora Dobričanin takođe smatra da se bogati Rusi neće obazirati na ovakve poteze pojedinih zemalja Zapada.

„To što su oduzeli jahtu Meljničenku najmanje će njega pogoditi, jer ako je mogao toliki novac da uloži u jahtu u kojoj povremeno uživa, njega ne pogađa posebno, ali je više efekat na publiku uz poruku da ovako mogu da plene svakoga“, rekla je Dobričaninova.

Dodala je da takvi potezi teško da će naterati tajkune da okrenu leđa Putinu, ali mogu da pogode njihove zaposlene na Zapadu.

Odgovarajući na pitanje po kom pravnom osnovu se obavlja plenidba u zemljama u kojima je privatna imovina svetinja, Dobričaninova je podsetila da od rimskog prava postoji pravilo da ono što važi u miru ne važi u ratu.

„Da li će im ta imovina biti vraćena zavisiće od toga kakve posledice rata budu“, zaključila je ona.

