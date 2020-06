Zaposleni i dalje moraju da dostavljaju račune za prevoz

BEOGRAD – Zaposleni će i dalje morati poslodavcima da dostavljaju račune ukoliko žele da im bude isplaćena naknada za prevoz, kažu u Ministarstvu finansija.

Odredbom člana 18. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.988 dinara mesečno, kažu za Tanjug u Ministarstvu.

(Tanjug)

