Zasađeno 360 stabala jasena u BG u znak zelene ekonomije

BEOGRAD – Oko 360 stabala belog jasena zasađeno je danas u Beogradu nedaleko od Fakulteta dramskih umetnosti povodom završetka Programa finansiranja zelene ekonomije na Zapadnom Balkanu (GEFF).

Putem ovog programa više od 3.000 domaćinstava u Srbiji unapredilo je energetsku efikasnost u svojim domovima, a Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) zajedno sa EU i Austrijom je prestonici donirala 360 stabala u okviru programa GEFF.

Program GEFF sproveden je u zemljama ZB kako bi se podržalo investiranje u energetsku efikasnost i zaštita životne sredine podigla na viši nivo.

Direktor EBRD-a za region Zapadnog Balkana i direktor kancelarije za Srbiju Mateo Kolanđeli poželeo je dobrodošlicu ambasadorima EU i Austrije, kolegama i svim učesnicima u inicijativi sadnje jasenova u Beogradu.

Rekao je da je ovaj projekat veoma važan za zemlje regiona i da je on samo jedan u nizu aktivnosti koje ERBD sprovodi kako bi pospešila razvoj energetske efikanosti u Srbiji i regionu.

„Ovaj projekat je veliki korak na ZB i početak ostvarenja celokupne strategije za povećanje energetske efikasnosti“, poručio je Kolanđeli.

Rekao je da ERBD pored ulaganja u zaštitu životne sredine i energetsku efikasonost, obezbeđuje i grantove za poslovne prilike, kako bi se smanjio broj nezaposlenih i podržao privredni razvoj naše zemlje.

Grantovi, kako kaže, omogućeni su uz podršku partnerskih institucija Ester, Pro kredit i Uni kredit banke.

Što se tiče javnog sektora, on je istakao da je u tom domenu ERBD veoma aktivna i da je do sada učestvovala u renoviranju 18 škola i vrtića u zemlji.

Osvrnuo se na rezultate programa GEFF i rekao da je do sada oko 300 zajmova isplaćeno vlasnicima stanova koji su uspeli da povećaju energetsku efikanost svojih domova i iskoristili sredstva za nove prozore, izolaciju, toplotne pumpe i solarne panele.

„U regionu je do sada isplaćeno 10.000 zajmova čime je postignut efekat kao da je 18.000 automobila uklonjeno sa ulica“, kazao je on.

Zahvalio je donatorima iz EU koji su obezbedili da po uspešnom završtku investicije, domaćinstava dobiju bespovratna sredstva do 20 odsto iznosa kredita.

Prisutnima se obratio Ambasador EU u Srbiji Emanuel Žiofre i kazao da je EU prvi partner našoj zemlji i da je njen najveći donator sa više od 3,6 milijardi evra bespovratne pomoći od 2001. godine.

Žiofre je podsetio da je EU i trgovinski partner, koji čini skoro dve trečhine ukupne spoljnotrgovinske razmene Srbije i dodao da isto tako dve trećine svih stranih investicija dolazi iz EU.

Istakao je i da je EU glavni partner Srbije i u zaštiti životne sredine.

„Svi naši projekti su osmišljeni i realizovani tako da imaju pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine i kvalitet života građana. U proteklih 19 godina EU je donirala Srbiji 402 miliona evra bespovratnih sredstava u ovom domenu“, kazao je Žiofre.

Naveo je da su najveći projekti usmereni na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, regionalnih deponija, sistema vodosnabdevanja, sistema zaštite vazduha i očuvanje biodiverziteta, kao i sistema upravljanja medicinskim otpadom.

Implementacija GEFF programa na ZB je podržana i od strane Vlade Austrije, a ambasador Austrije u Srbiji Nikolaus Luteroti rekao je da je ova zemlja obezbedila pet miliona evra za razvoj energetske efikasnosti u zemljama ZB.

„Sa više od pet miliona evra koje smo opredelili za ovaj program do danas, Austrija snažno podržava GEFF program na Zapadnom Balkanu od njegovog početka. Zadovoljstvo nam je što je program do sada postigao sjajne rezultate i omogućio tolikom broju ljudi u regionu da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova“, kazao je on.

GEFF program pokrenula je EBRD uz podršku EU i Austrije.

U protekle četiri godine više od 10.000 domaćinstava u regionu ZB je putem GEFF programa obezbedilo sredstva za poboljšanje energetske efikasnosti.

Kako bi obeležili rezultate GEFF programa i simbolično doprineli borbi protiv klimatskih promena, EBRD, EU i Austrija zasadili su 1.000 stabala tokom novembra 2021. u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Severnoj Makedoniji. Stabla, takođe, predstavljaju EBRD nagrade za 18 najaktivnijih partnerskih finansijskih institucija i 32 proizvođača i prodavca energetski efiksnih tehnologija i njihov doprinos uspehu GEFF programa na ZB.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.