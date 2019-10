Završava se deonica Koridora 11 od Surčina do Obrenovca

BEOGRAD – Posle trogodišnjih radova, deonica Koridora 11 od Surčina do Obrenovca, kako je ranije najavljeno, biće završena 19. decembra, tako da će autoput „Miloš Veliki“ preko Surčinske petlje biti na samo pet minuta od Koridora 10 i Beograda.

Kako prenosi specijalizovani sajt Beobuild, izgradnja ove deonice ušla je u završnu fazu, radovi odlično napreduju i za sada nema sumnje da će sve biti završeno u ugovorenom roku.

Deo Koridora 11 koji će povezati Surčin i Obrenovac, dugačak je 17,6 kilometara, a najznačajniji objekti na ovoj trasi su most preko Save kod Bariča, kao i dve atraktivne i funkcionalne petlje – „Surčin“ i „Obrenovac“.

Sa završetkom ovih radova, dužina autoputa „Miloš Veliki“ (Beograd – Čačak) biće 120 kilometara, prenosi B92.net.

Sam most koji je spojio obale Save, dugačak je 1.581 metar, a glavni raspon nad plovnim putem ima 175 metara. Sastoji se od 27 stubova i 30 rasponskih konstrukcija koje su zahvaljujući sistemima pokretnih oplata građeni paralelno sa obe strane reke.

Vrednost projekta deonice Surcin-Obrenovac je 208 miliona evra, a glavni izvođač je kineska kompanija C C C C (Ćina Communications Construction Company).

Tokom izvođenja, na projektu je napravljeno nekoliko jako značajnih izmena, a za vozače najbitnija je odluka da se ova deonica isključi iz sistema naplate.

(Tanjug)