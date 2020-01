Završetak prve deonice auto-puta Bar-Boljare do kraja septembra

PODGORICA – Kang Šifei, drugi čovek kineske kompanije CRBC u Crnoj Gori, koja gradi auto-put Bar-Boljare, kaže da će to preduzeće učiniti sve da prva deonica od Podgorice do Kolašina bude završena u roku, do kraja septembra.

„Građevinski radovi su završeni preko 80 odsto….Ne možemo dati čvrste garancije ali uložićemo svoje maksimume da ona bude završena u roku, do kraja septembra“, izjavio je Šifei za televiziju Nova M.

Prema njegovim rečima, na crnogorskom terenu su se suočili sa brojnim izazovima.

„Ovo je prvi put da smo došli u Evropu i suočili se sa evropskim načinom rada. Drugi izazov je birokratija i papirologija na koju nismo navikli, a treći je sam teren – veliki broj mostova i tunela, duboki klanci, visoke planine, nezgodna konfiguracija i nezgodna stenska masa“, objašanjava Šifei.

Deonica od Podgorice do Kolašina ima 16 tunela i preko 20 mostova, a kada ceo projekat bude završen benefite će, kako navodi Nova M, osetiti svi, budući da je Crna Gora jedina zemlja na Balkanu koja nema auto-put. Izgradnja ovog auto-puta skratiće, kako se procenjuje, putovanje do Beograda na četiri sata, umesto sadašnjih devet sati.

Šifei ističe da se kao najzahtevniji deo ovog projekta pokazao most Moračica, dug 960 metara, ukupne širine 23,40 metara, sa četiri trake, koji je ujedno i najskuplji objekat na toj prioritetnoj deonici sa iznosom od oko 74,5 miliona evra.

CRBC je u špicu izgradnje, prema njegovim rečima, imala angažovanih oko 3.000 radnika, od čega 2.000 kineskih.

“Što se tiče iduće deonice auto-puta, od Mateševa do Andrijevice, planiramo da ove godine počnemo pregovore sa Vladom Crne Gore”, rekao je Šifei.

(Tanjug)