Zbog nepredvidivosti cena nekretnina investitori odlažu početak gradnje

BEOGRAD – Zbog nepredvidivosti cena nekretnina na domaćem tržištu veliki broj investitora odlaže početak novih projekata, što može doprineti daljem blagom porastu cena u narednih godinu dana, kažu u agencijama za nekretnine.

Direktor agencije Art nekretnine Uroš Jovanović je rekao Tanjugu da je u prethodne dve godine na tržištu zabeležen toliki rast i skok cena da su u pojedinim beogradskim opštinama cene uvećane i za 100 odsto.

Kaže da je u junu 2020. godine došlo do prvog talasa povećanja cena, što je bila posledica ogromne tražnje.

„Drugi talas povećanja cena bi mogli vezati za početak 2022. godine koji je uzrokovan ratom u Ukrajini i dolasnom ruskih državljana, s tim da su prema našim ocenama čak i osobe koje dolaze iz Ukrajine, prevashodno, ruske nacionalnosti sa ukrajinskim pasošima“, naveo je Jovanović.

Navodi da je broj izdatih građevinskih dozvola, prema poslednjem preseku, u decembru za 20 odsto manji nego ranije zbog velike nepredvidivosti na tržištu.

„Investitori su pauzirali sa gradnjom zato što nisu spremni da na adekvatan način formiraju cenu. Dugoročno, u narednih godinu dana, imaćemo smanjenje ponude u novogradnji, dok još uvek nema indikacija da opada tražnja, koja je prilično zdrava“, kaže Jovanović.

On je mišljenja da ne postoji pravilo u smislu kvadrature koju preferiraju ruski građani, tako da dolaze u obzir kako porodični stanovi, tako i garsonjere.

Procentualni skok cena je, kako kaže, teško generalizovati zato što on nije isti na svim gradskim opštinama.

„Tražnja se sa centralnih gradskih opština polako preliva na periferna naselja Braće Jerković, Mirijevo, Karaburma, što je prouzrokovalo pevećanje cena u tim naseljima, te su one u odnosu na period od pre dve godine u nekim slučajevima skočile i za 100 odsto. Cena u Mirijevu je pre dve godine iznosila oko 1.000 evra po kvadratu, dok sada ide do 2.000 evra, što nije standard. ali pojedini luksuzni stanovi uspevaju da se prodaju i po toj ceni“, rekao je Jovanović Tanjugu.

On je istakao da u poslednjih šest meseci imamo povećanje broja keš kupaca u odnosu na kreditne kupce, što je sasvim normalno, kako kaže, zbog trenutne situacije na finansijskom tržištu gde je zabeležen porast kamatnih stopa i bankarskih marži.

„Od početka ove godine pojavljuje se značajan broj ruskih državljana kao kupci, koji su u prvim talasima u martu prošle godine iznajmljivali stanove. Većina zakupa stanova u kojima su subjekt strani državljani je bio oročen na godinu dana, tako da njma sada počinju da ističu zakupi, a cene koje su plaćali su enormne, i verovatno je da će se oni sada pojaviti na tržištu kao kupci“, naveo je Jovanović.

U jednom trenutku prošle godine, seća se on, 15 ruskih državljana čekalo je da pogleda jedan stan, dok su vlasnici stanova od slučaja do slučaja menjali cene, te je cena nekada bila i 30 do 50 odsto veća od oglašene.

(Tanjug)

