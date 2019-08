Zbog stranaca veće cene stanova u Crnoj Gori

PODGORICA – Cene stanova u Crnoj Gori, pre svega u Podgorici i na primorju, ove godine rastu, uglavnom zbog povećanog interesovanja stranaca, kažu u agencijama za nekretnine, ali i u građevinskim firmama i dodaju da je najveća potražnja za stanovima u Podgorici i na primorju.

Ističu da u poslednje vreme Turci, ali i stranci iz drugih država sve više traže da kupe stan na primorju ili u Podgorici, prenosi RTCG.

„Pored Turaka za kupovinu stanova u Crnoj Gori javljaju se Arapi, Avganistanci, Englezi, ali i Srbi. To su uglavnom kupci visokog standarda i traže luksuznije nekretnine. To naravno utiče na cene“, kažu u agenciji.

Direktorka jedne podgoričke agencije Mira Radović kaže za Pobjedu da njihovi podaci pokazuju da cene u ovoj godini rastu, čak i nerealno.

„Poslednjih par meseci prodajne cene stanova u Podgorici rastu. Oko Delte cena kvadrata u izgradnji dostiže 1.350 do 1.400 evra, a završenog stana 1.500 evra. Na Starom aerodromu do 1.150 do 1.250 evra kvadrat. Smatram da je to nerealno, odnosno precenjeno“, kaže Radović.

Ona ističe da cene nikada ne rastu slučajno, pa tako ni sada.

„Velika je potražnja za kupovinom stanova u Podgorici, ali ne i ponuda završenih – useljivih novih stanova“, objašnjava Radović.

U još jednoj agenciji za nekretnine kažu da cene stanova rastu.

„Cene stanova rastu, zavisno od lokacije i kvaliteta gradnje. Jedan od glavnih razloga povećanja cena su i stranci koji sve više kupuju stanove u Crnoj Gori“, navode u toj agenciji.

RTCG međutim navodi da novi podaci statistike, koja obuhvata ne samo primorje i Podgoricu nego kompletnu državu, pokazuje drugačije – prosečna cena kvadrata stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu iznosila je 1.024 evra i manja je za 11,9 odsto u odnosu na prvi kvartal 2018, dok je za 6,7 odsto manja u odnosu na četvrti kvartal 2018.

Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u prvom kvartalu 2019. godine iznosila je 960 eura, a u primorskom regionu 1.433 evra.

U središnjem regionu ta cena je bila 590 evra, dok je na severu prosečna cijena kvadrata u novogradnji bila 795 evra, pokazuje statistika.

(Tanjug)