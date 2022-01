Železničari posle šest godina dobili minimalac po zakonu

BEOGRAD – Predsednik Sindikata preduzeća „Srbija kargo“ Zoran Dašić izjavio je danas da su sindikati četiri železnička preduzeća sa poslovodstvima i ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem potpisali Aneks kolektivnog ugovora kojim je isplata zarada u ovim preduzećima uslagašena sa Zakonm o radu.

Dašić je za Tanjug rekao da je Aneks potpisan 25. januara, a stupa na snagu 1. februara.

„Sindikati četiri železnička preduzeća potpisali su nakon devet meseci pregovgora i uz pomoć premijerke Ane Brnabić Aneks kojim smo dobili vrednost radnog časa po Zakonu od 201,22 dinara. To je prvi put od 2014. godine da se vrednost radnog časa isplaćuje po zakonu. Zaposleni su dobili povećanje zarada u rasponu od nešto ispod jedan odsto pa do 15 procenata. Najviše su dobili neposredni učesnici u železničkom šaobraćaju, od ispod 500 dinara nominalno, pa do oko 6.000 dinara“, rekao je Dašić.

Dodao je da inženjeri, ekonomisti i pravnici zaposleni na železnici ovog puta nisu bili obuhvaćeni ovim povećanjem, jer je premijerka tražila izričito da najviše para dobije izvršno osoblje.

Dašić je napomenupo da je time ispravljena višegodišnja nepravilnost iz Kolektivnog ugovora, zbog koje su plate bile znatno ispod minimalne cene rada, a razlika je isplaćivana naknadno iz budžeta Srbije.

Dašić je ocenio da je načinjen pomak, ali da je to što je dobijeno ipak malo.

„Uspeli smo na kraju da dobijemo pare koje nisu zadovoljavajuće, ali kako ništa nismo dobili od 2014. do 2021. kada je Tomislav Momirović došao na čelo Ministarstva i tad smo dobili linaerano svi po pet odsto, ovo je do sada najveći uspeh železničara“, smatra Dašić.

Dodao je da se nada da će u daljim pregovorima sindikati uspeti da izmene metodologiju obračuna zarada.

„Železničari nisu zadovoljni, jer je naprevljena razlika između keoeficijenata. Nekada su mašinovođa, transportno-komercijalni tehničar i pregledač kola bili blizu s koeficijentima. Sada je mašinovođa dobio više. Jasno je da je to potrebno, ali moraju da dobiju svi zaposleni. I oni koji su u kanalu i oni koji potpisom garantuju da je vozilo izašlo bezbedno iz garaže“, kaže Dašić.

On tvrdi da će preduzeće u suprotnom ostati bez zaposlenih koji drže operativne poslove.

Gašić dodaje da je problem i visina toplog obroka od 120 dinara, kao i regresa za godišnji odmor, zbog čega bi, kako je rekao, radnici mogli da tuže preduzeće.

„Bojim se da će ponovo krenuti tužbe, jer se priča da advokati vrbuju naše železničare da pokrenu tužbe, jer je topli obrok po zakonu 280 dinara. Mi smo se borili za to da dobijemo zarade po zakonu da advoklati ne bi tužili. Ne želimo da zaposleni odu iz ‘Srbije kargo’, jer kad su nezadovoljni platom oni će otići. Već su nam otišli inženjeri“, tvrdi Dašić.

On je istakao i da je nove radnike terško privući, jer se na konkursima javlja vrlo malo zainteresovanih.

(Tanjug)

