Zeleznicari: Premijerka nam obecala vece plata od Nove godin

BEOGRAD – Premijerka Ana Brnabić obećala je železničarima da će vlada posle Nove godine uplatiti 650 miliona dinara za povećanje plata zaposlenih na železnici, a predlog raspodele tih sredstava sačiniće Minsitarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrtukture i poslovodstva četiri železnička preduzeća, kaže predsednik Sindikata preduzeća Srbija kargo Zoran Dašić.

„To je ostavila da se mi sami dogovorimo sa poslovodstvom i ministarstvom i da pratimo njihov rad. Najverovatnije da poslovodstvo neće dobiti od ovih para ni dinara, što mi pozdravljamo“, rekao je Dašić Tanjugu.

Dodao je kako je to prvi put da je neko iz vlasti tako postupio i dao prednost zaposlenima.

„Ono što je rečeno, što je i ona tražila od nas, da dobiju oni koji su priporitetni. Oni zaposleni koji privređuju ovom društvu, kao što su otpravnik vozova, vozovođa, mašinoviđa, TK dispečer i ovi u ZOVS-u koji rade u kanalu, koji rade na obradi bandaša i proveravaju ispravnost svih vozova i lokomotiva. Oni prvestveno treba da dobiju“, naglasio je Dašić.

On je, međutim upozorio da prilikom raspodele novca mora da se vodi računa i o visokostručnom kadru.

„Gubimo inženjere. Ostalima će da podignu platu, a inženjeri će da imaju manju platu, tako da će naš predlog biti da se da ravnomerno svima“, otkrio je predsednik sindikata Srbije kargo koji je i potpredsednik Štrajkačkog odbora četiri žlezničarska sindikata.

Dodao je kako očekluje da će ministarstvo i poslovodstva naredne nedelje predložiti model raspodele novca, ali naglašava da će paralelno morati da se radi i aneks Kolektivnog ugovora, kako bi se ispravile nepravilnosti u zaradama.

„Oni će nama da uplate pare, a mi ćemo da aneksiramo Kolektivni ugovor za vrednost radnog časa i da se uradi jedan prilog, da bude tačno sve kako treba, da vrednost radnog časa bude po zakonu“, izjavio je Dašić.

On je upozorio da 650 miliona dinara neće biti dovoljno za isplatu radnog časa od 201 dinar, koliko će on koštati od 1. januara 2022, jer je sada po Kolektivnom ugovoru za železnicu on svega nešto iznad 77 dinara.

„Mi nismo dobili neke velike pare. To je sasvim malo u odnosu na ono koliko godinama nismo dobili ništa. Dobili smo ove godine pet odsto i ovo sada ćemo tek da vidimo koliko će to procenata da bude po zaposlenom. Sve je to malo za rad na železnici, jer je težak posao onog dole u kanalu, mašinovođe i svih ostalih. Oni treba da dobiju nešto. Mi smo bili zakazali štrajk glađu, međutim sada pošto smo dobili nešto, ne možemo da izađemo na ulicu i da štrajkujemo“, ocenio je Dašić.

Ovaj sindikalista je zahvalio kolegama železničarima za poodršku koju je Štrajkački odbor dobijao do sada.

„Hteo bih da se zahvalim svim železničarima koji su nas podržavali, jer jedini način da se nešto dobije je da pokažemo ministarstvu i vladi da su železničari došli na dno. Oni su nam rekli da je bilo i drugih preduzeća koja nisu dobila, ali su ta preduzeća i vojska i policija i Pošta od 2015. godine dobili ponešto. Železničari nikad ništa nisu dobili“, rekao je Dašić.

Kazao je da je nakon fiskalne konsolidacije kada su plate umanjene za 10 odsto vraćeno osam procenata, a ne svih 10 za koliko su umanjene zarade.

Dašić je ocenio da je problem nastao tokom mandata ministarke Zorne MIhajlović kada je sprovedena reorganizacija Železnica Srbije u četiri zasebna preduzeća i kada je donet Kolektivni ugovor koji su neki sindikati potpsali, a po kome se godinama isplaćuju zarade ispod zakonski propisanih.

Vlada razliku u platama nadoknađuje tako što isplaćuje dodatak do minimalne zarade, a četiri sindikata zahtevaju da se ova nepravilnost ispravi aneksom Kolektivnog ugovora.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.