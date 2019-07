Zeliger: Potencijal za početak poslovanja ogroman, treba ga iskoristiti

Predsednik Nemačko-srpske privredne komore (AHK) i generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger ocenio je danas da u Srbiji postoji ogroman potencijal za početak poslovanja i da ga treba iskoristiti.

Na predstavljanju rezultata istraživanja o start-ap sceni u Srbiji, u organizaciji AHK, Zeliger je govoreći o ovdašnjim prednostima za započinjanje posla rekao da u Srbiji postoji oni što je najvažnije – dobro obrazovani ljudi, željni da rade.

Medjutim, kako je rekao, od mladih kompanija čuo je da im se to što dolaze sa Balkana, iz Srbije, negde smatra za lošu osobinu i da ih „gledaju kao drugorazredne kompanije“, što po njegovoj oceni ne treba da se dešava. On im je poručio im imaju više samopouzdanja i da budu ponosni na to odakle dolaze i kreću u posao.

On je rekao da Privredna komora uglavom saradjuje sa velikim kompanijama koje posluju i na globalnom nivou, ali da postoji puno prilika za saradnju i sinergiju za start up kompanijama, jer velike kompanije dobro poznaju takvo tržište dok manje mogu mnogo brže da reaguju i rešavaju neke probleme.

Govoreći o privrednom ambijentu u Srbiji, on je podsetio da je potrebno manje birokratije i ukazao na važnost vladavine prava i pravila poslovanja.

„Često se misli da startapovima treba samo novac, što nije tačno. Veće kompanije, sa više iskustva, mogu da budu neka vrsta mentora za mladje kompanije, da im pomognu da razviju svoje ideje. Većina tih mladjih kompanija ne vidi samo lokalno tržište kao svoje već, još pre, medjunarodno, a velike kompanije imaju pristup njemu“, naglasio je autor istraživanja Kristof Bernt.

On se složio da je mladim kompanijama potrebna podrška većih kompanija koje bolje poznaju tržište i imaju pristup klijetnima sa kojima ih mogu povezati kako bi sa svojim proizvodom došle do tržišta.

Prema rečima direktora AHK Srbije Martina Knapa Nemačka privredna komora organizuje povezivanje nemačkih kompanija i mladih preduzeća iz Srbije koja imaju mogućnost da koriste njihove mreže, ne samo u Nemačkoj već i na globalnom novou.

„Vidimo razvoj mladih kompanija u Srbiji, nema ih tako mnogo kao u Berlinu, ali ih ima i oni funkcionišu i rade“, reako je Knap.

