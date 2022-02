Zemljani radovi od Pojata do Kruševca gotovi za dva meseca

ČITLUK – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas, tokom obilaska radova na Moravskom koridoru kod Čitluka, da očekuje da će radovi biti završeni u planiranom roku.

„Na Moravskom koridoru angažovano je više od 2.500 radnika i približno 1.000 jedinica mehanizacije, što ga čini najvećim gradilištem u našoj zemlji“, naglasio je Momirović.

On je, tokom obilaska radova na trasi i potpornom zidu na deonici autoputa od Pojata do Kruševca, naglasio da je ponosan na sve što je do sada urađeno i izrazio zahvalnost radnicima i predstavnicima kompanije „Behtel Enka“.

Momirović je istakao da je cilj da radovi budu završeni u predviđenoj dinamici, i dodao da je ovo auto-put najviših standarda u Srbiji, najmoderniji u Jugoistočnoj Evropi i najširi autoput u našoj zemlji.

Direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić ocenio je da se na Moravskom koridoru veoma intezivno radi.

Izrazio je očekivanje da će u naredna dva meseca na deonici od Pojata do Kruševca biti završeni svi zemljani radovi i objekti, uključujući potez od Pojata do Makrešana, što će u potpunosti povezati trasu.

Radove na pomenutoj deonici obišli su i gradonačelnica Kruševca Jasmina Parulović i predstavnici kompanije „Behtel Enka“.

Moravski koridor od izuzetnog je značaja, s obzirom na to da povezuje centralne delove Srbije sa dva najvažnija putna pravca, koridorima 10 i 11.

Ova saobraćajnica će biti prvi digitalni autoput u Srbiji i povezaće sva veća naselja centralne Srbije između Pojata i Čačka: Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak, gde živi oko pola miliona stanovnika.

Ukupna dužina Moravskog koridora je 112 kilometara i obuhvata tri deonice: Pojate-Kruševac (27,8 kilometara), Kruševac-Adrani (53,8 kilometara) i Adrani Preljina (30,6 kilometara).

(Tanjug)

