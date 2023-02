Zgrade prilično otporne na seizmičke uticaje, pogotovo građene u prethodnih 20god

BEOGRAD – Zgrade u Srbiji prilično su otporne na seizmičke uticaje, a naročito one izgrađene u poslednjih dvadesetak godina, izjavio je danas građevinski inženjer u Saobraćajnom institutu CIP Slobodan Naumović.

„Za stare zgrade ne mogu da tvrdim mnogo s obzirom da su građene u vreme kada su vladali drugačiji propisi, ali smatram da su zgrade koje su pravljene pre početka Drugog svetskog rata otpornije, s obzirom na dimenzije svojih konstruktivnih elemenata, nego zgrade građene posle Drugog svetskog rata do osamdesetih godina prošlog veka“ rekao je Naumović Tanjugu.

Naumović je smatra da bi zemljotres kao što je bio u Turskoj i Siriji bio katastrofalan za Beograd i da bi veliki broj objekata bio urušen.

Kaže da su prema propisima Srbije, projektanti u obavezi da poštuje zakonsku regulativu kada je reč o projektovanju objekata visoke gradnje u seizmički aktivnim područjima.

On je napomenuo da je projektant odgovoran samo za projekat, dok je sve ostalo na investitoru.

Naumović kaže da se prekretnica kod nas desila kada je bio zemljotres u Skoplju 1963. godine i da je tada seizmika kao proračunski model ušla u primenu.

Posle toga, dodaje, svi projektanti koji su se bavili projektovanjem konstrukcija bavili su se i problemom seizmike.

Naumović smatra da zdanja koja su se srušila u Turskoj i Siriji nisu građena u skladu sa uslovima koji su vladali u tom trenutku na terenu i da se nije uzelo u obzir da je reč o područje trusnog kraktera.

„Kada se dogodi zemljotres ili neka ekcesna situacija tog tipa, onda ga se svi sete i trude se da koriste zemljotres u proračunskom modeliranju. Posle nekog vremena on se i zaboravi. Shodno tome mogu reći da dobar deo projektanata ne obraća pažnju na proračun objekata na seizmičke uticaje pogotovo kad se nadograđuju zgrade“, istakao je stručnjak CIP-a.

Kaže da bi uslovi za nadziđivanje zgrada trebalo da budu rigorozniji, da svaki objekat koji se nadziđuje mora da bude po zakonu, zatim da statički proračun dokazuje stabilnost i nosivost u slučaju dodatnog opterećenja.

„Imao sam priliku da obilazim u našoj zemlji dve ili tri lokacije kada su se događali zemljotresi. Bio sam u Kraljevu, Kosjeriću i video sam kako je to kada u sekundi ostanu bez ičega. To su jako stresne i problematične situacije, posebno za one koji bukvalno ostaju bez krova nad galvom, rekao je Naumović.

Predsednik Sektora građevinarstva, industrije građevinskog materijala i stambene industrije Unije poslodavaca Srbije Veselin Ražnatović je rekao Tanjugu da bi bilo manje razaranja i žrtava u Turskoj i Siriji da je bio dobro fundiran teren i ispitano zemljište ispod objekata, kao i dobro pripremljene zgrade.

Ražnatović ističe da se pre početka izgradnje bilo kog objekta, čak i porodične kuće, mora ispitati zemljište i pripremiti teren da bi mogao da izdrži težinu budućeg objekta, a zatim angažovati dobrog inženjera i uraditi dobar statički proračun.

„Dva razloga su zašto zgrade onako padaju, jedan je samo izvođenje radova, nedovoljno armature, betona i slično, a drugi je nepripremljeno tlo. Videli ste onu zgradu koja tone, sigurno je bila na nekom podvodnom terenu, pa je zemlja progutala. To je sve posledica toga što se nikada ne konsultuje struka, nego se u trci za bržom zaradom i većim brojem kvadrata radi to što se radi“ rekao je Ražnatović.

(Tanjug)

