Ziđin: Jama nije zatvorena, prekinuta gradnja okana za rudnik

BOR – Komapnija Ziđin koper saopštila je da je po nalogu rudarske inspekcije obustavila izgradnju novih ventilacionih okana za rudnik Jama i poručila da će reagovati u skladu sa predstavkama građana koji žive u blizini tog mesta.

Ziđin ističe da borska Jama nije zatvorena već da je kompanija zaustavila izgradnju ventilacionih okana za rudnik, kao i da će zaštititi građane od buke.

„Ventilaciona okna će biti postavljena blizu naseljenih mesta i zbog toga je važno da sa ljudima razgovaramo i u kampanji ‘od vrata do vrata’ ih pitamo šta to kompanija može za njih da uradi. Jer, jedino u neposrednom kontaktu sa građanima možemo saznati šta im, osim buke, smeta i kako da to popravimo. A, kompanija je spremna da uloži u to“, rekao je generalni direktor Srbija Ziđin koper Đian Siming.

Obustavljeni su pripremni radovi, kako je navedeno, prvenstveno zbog buke koja smeta meštanima, pošto je reč o nadzemnim poslovima, dok se eksploatacija rude bakra u rudniku Jama nesmetano odvija duboko pod zemljom.

Ziđin navodi da pripremni radovi za izgradnju novih ventilacionih okana za taj rudnik nemaju nikakvu direktnu vezu sa rudarenjem u Jami, jer ono nikoga ne ugrožava.

„Uložili smo, a ulažemo i dalje ogromne napore da otklonimo decenijske probleme koji datiraju iz perioda rada nekadašnjeg RTB-a Bor. Moramo zaštititi od buke porodice koje žive u blizini ventilacionih okana koja treba da budu izgrađena. Ona se postavljaju blizu naseljenih mesta i zbog toga je važno da sa ljudima razgovaramo i u kampanji ‘od vrata do vrata’ ih pitamo šta to kompanija može za njih da uradi, a da ih ni na koji način ne ugrožava“, naveo je Đian.

Takođe, ističe da je jedino u neposrednom kontaktu sa građanima mogu da saznaju šta im, osim buke, smeta i kako da to poprave.

„A, kompanija je spremna da uloži u to. Ekologija i zdravlje građana naročito su nam važni i zato će poseban akcenat biti na bezbednosti i zdravlju ljudi i zaštiti životne sredine“, naveo je Đian.

Ventilaciona okna, kao neophodan sastavni deo rudarskih instalacija, postoje u svim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom i imaju ulogu da obezbede bolje radno okruženje i dobar kvalitet vazduha za rudare, kažu u Ziđinu.

Dodaju da Ziđin zbog toga, radi bolje cirkulacije vazduha u borskoj Jami, treba da izgradi jedno novo servisno i tri ventilaciona okna.

Novo servisno okno je tik pored starog, kod upravne zgrade rudnika Jama i ono će služiti za servisiranje dubljih delova rudnika. Tri ventilaciona okna, za ulazak i izlazak vetrene struje, biće izgrađena iznad gradske bolnice i u naseljima Kormaroš i Zmajevo.

Sva četiri tornja montažnog su tipa i služe kao postolje za opremu u oknima. Postavljena su u sklopu pripremnih aktivnosti i predstavljaju zaštitu prilikom izgradnje okana na zemljištu koje je u vlasništvu kompanije.

Sve aktivnosti koje prate njihovu izgradnju sprovode se u skladu sa Sporazumom o strateškom partnerstvu zaključenim sa Republikom Srbijom i uz strogo poštovanje srpskih zakona, navodi Ziđin.

Delegacija Rudnika bakra Bor u čijem sastavu posluje rudnik Jama, kako je navedeno, već razgovara sa predstavnicima mesnih zajednica, na čijim teritorijama su postavljeni samo tornjevi za ventilaciona okna koja u budućnosti treba da budu izgrađena.

„Srbija Ziđin koper je od početka 2019. do kraja 2020. godine u zajednički projekat sa Vladom Srbije investirala oko 700 miliona dolara, od čega je gotovo 75 miliona dolara uloženo u ekologiju i zaštitu na radu. U ove oblasti rada je za 2021-2022. planirano ulaganje dodatnih 20 miliona dolara“, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.