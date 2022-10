Zoran Martinović: Za Moju prvu platu prijavilo se 14.000 mladih

Za program Moja prva plata do sada se prijavilo više od 14.000 nezaposlenih mladih ljudi, izjavio je danas Tanjugu direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i naveo da oni mladi koji se još nisu prijavili, a žele to da urade i ispunjavaju uslove, mogu da se prijave do ponedeljka, 31. oktobra.

„Zadovoljni smo interesovanjem mladih ljudi koji žele da apliciraju za program Moja prva plata kao što smo zadovoljni i interesovanjem poslodavaca koji su u prethodnoj fazi iskazali potrebu za više od 24.000 nezaposlenih. Mi ćemo, shodno uslovima poziva, moći da uključimo 10.000 mladih“, rekao je Martinović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.