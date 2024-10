Er Srbija od 11. januara uvodi direktan let Beograd – Šangaj

Er Srbija objavila je danas da će od 11. januara 2025.godine uvesti direktne letove između Beograda i Šangaja što će biti treća redovna linija između Srbije i Kine koju će održavati srpska nacionalna avio-kompanija.

Kako je navedeno, Er Srbija će na toj ruti, tokom predstojeće zimske sezone, leteti dva puta nedeljno, i to iz Beograda za Šangaj utorkom i subotom, dok će se letovi iz Šangaja za Beograd obavljati sredom i nedeljom.

Letovi između Beograda i Šangaja obavljaće se i tokom naredne letnje sezone koja počinje 30. marta 2025. godine, a karte su već u prodaji.

„Pre samo devet dana, u ponedeljak 30. septembra, uspostavili smo redovnu avio-liniju između Beograda i Guangdžoua. To je naša druga destinacija u Kini, pored Tjenđina do kog letimo od 9. decembra 2022. godine. Uvođenjem direktnih letova do Šangaja, 11. januara 2025. godine, uz bezvizni režim i nedavno potpisani sporazum o slobodnoj trgovini, doprinosimo daljem jačanju ekonomskih, poslovnih, turističkih i kulturnih veza Srbije i Kine“, kazao je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

On je istakao da će redovna linija između prestonice Srbije i Šangaja omogućiti brža poslovna i turistička putovanja, kao i efikasniju razmenu roba i usluga između dve države.

Iz Er Srbije podsećaju da je Šangaj smešten u istočnoj Kini na obali Istočnog kineskog mora, na približno jednakom rastojanju od Pekinga na severu i Guangdžoua na jugu.

Jedna je od najvećih svetskih luka i glavni industrijski i komercijalni centar Kine.

Međunarodni aerodrom Šangaj Pudong na koji će sletati i sa koga će poletati avioni Er Srbije, smešten je oko 30 kilometara istočno od centra Šangaja.

Aerodrom se prostire na 40 kvadratnih kilometara duž obale u istočnom Pudongu i glavno je vazdušno čvorište istočne Azije, a samo tokom 2023. godine opslužio je više od 54 miliona putnika.

(Beta)

