Filipović (Jukom): Policija dužna da obezbedi i prijavljene i neprijavljene proteste

Predstavanik Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Filipović rekao je večeras da je policija dužna da obezbedi sve skupove i prijavljene i neprijavljene, te da se to odnosi i na petnaestominutne blokade saobraćaja koje organizuju studenti.

On je za Insajder, govoreći o izjavi ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da policija ne može da obezbeđuje aktuelne skupove zato što nisu prijavljeni, istakao da je prijava samo formalnost.

„Znamo još s kraja 2021. i procesuiranja velikog broja građana zbog postova na društvenim mrežama da policija aktivno prati društvene mreže, a svakako da prati medije i ona je dužna da stupi u neformalne kontakte sa organizatorima protesta, čak i sa onima kada protesti nisu prijavljeni“, kazao je.

Istakao je i da, dakle, i neprijavljeni i prijavljeni protesti uživaju podjednaku zaštitu, piše na sajtu te televizije.

„Prijava je važna, svakako, da bi se policija adekvatno pripremila, ali je ona, pre svega, jedna formalnost“, rekao je on.

Kako je istakao, to su međunarodni standardi.

„Dakle, mini-skupovi, a to uključuje i kratkotrajne blokade, poput ovih koje organizuju studenti, uživaju zaštitu policije i policija je dužna da ih adekvatno obezbedi i da reguliše saobraćaj kako ne bi dolazilo do nemilih događaja“, kazao je Filipović.

Upitan kakva je reakcija nadležnih neophodna kako bi se zaustavilo nasilje na ulicama, Filipović je rekao da su potrebni brzo i efikasno procesuiranje i adekvatna presuda.

„No, s obzirom na tešku kvalifikaciju krivičnog dela u slučaju koji se dogodio sa studentkinjom bojim se da će to suđenje trajati jako dugo i da će sama presuda doći suviše kasno da bi imala efekat odvraćanja za bilo koga ko bi hteo da sledi korake čoveka koji je vozio auto“, kazao je.

Prema njegovim rečima, veliki problem je to što je od najviših državnih zvaničnika stvorena atmosfera u kojoj se već godinama organizatori i učesnici skupova kvalifikuju kao nasilni, iako oni to očigledno nisu.

„Ta atmosfera je zaista obeshrabrila one koji žele da učestvuju u mirnim okupljanjima i, naravno, ohrabruje one koji bi želeli eventualno da napadnu svoje političke neistomišljenike“, istakao je on.

Na pitanje da li je društvu stvorena atmosfera u kojoj su incidenti i sukobi građana na ulicama bili očekivani, Filipović je rekao da se ona stvara već godinama.

„Ta atmosfera nije posledica događaja u Novom Sadu, niti događaja u ’Ribnikaru’. Zapravo, ti događaji su posledica takve atmosfere“, kazao je.

Smatra i da će biće potreban „dugi niz godina da se ta duboka rana u našem društvu zaista i reši“.

Rekao je i da je dobrodošla jučerašnja izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kojoj je pozvao na smirivanje tenzija i na vođenje računa o tome kakve se reči izgovaraju.

„Ali, jednom izgubljeno poverenje se vrlo teško vraća. I izjava jednog čoveka, ma koliku on imao moć u svojim ovlašćenjima i u realnom političkom smislu, nije dovoljna da situaciju promeni na bolje“, kazao je.

Ta situacija, kako je naveo, „nažalost, može se menjati tek nakon godina i godina napora da se zaista situacija u ovom društvu poboljša“.

Smatra da oni koji šire govor mržnje treba najviše i da rade na tome da se prekine sa njim i da tenzije splasnu.

„Dakle, s jedne strane državni zvaničnici, a s druge strane mediji koji rade za državu, koji iako su formalno privatni zapravo se finansiraju iz državnih izvora i samim tim prenose najgoru vrstu propagande“, zaključio je Filipović .

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com