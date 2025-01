Fizioterapeuti: Mi smo najbolje čuvana tajna zdravstva

Fizikalna terapija je „najbolje čuvana tajna zdravstva“, rekla je ironično za Asošijeted pres bivša predsednica Američkog udruženja za fizikalnu terapiju Šeron Dan, jer fizikalna terapija nije samo uobičajena rehabilitacija posle operacije ili oporavak od povrede, već treba da bude i prevencija, povremena rutinska procena stanja tela radi održavanje zdravlja svih.

To su za AP rekli i Rodžer Her, sadašnji predsednik APTA, i Gamon Erhart, pomoćnica dekana za fizikalnu terapiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Vašington u Sent Luisu.

„Moramo da promenimo sliku o našoj profesiji, da izađemo iz svojih ‘bunkera’ u koje smo se zatvorili – sala u klinikama“, rekla je Dan koja predaje na Univerzitetu Luizijane.

Slika te profesije je većinom jednodimenzionalna: lekar nekoga upućuje fizioterapeutu posle operaciju kolena, bolova u leđima ili povrede.

Kod fizioterapetuta se tada ode nekoliko puta, dobije se procena stanja i ode se kući uz pouku o vežbama koje treba raditi i savetima kako se kretati dok problem ne prođe.

„To je veliki deo onoga što rade fizioterapeuti“, rekla je Erhart koja smatra da mnogi ljudi ne razumeju tu profesiju, već misle da će ih, kada imaju problem, fizioterapeut masirati dok se ne osete bolje, ali nije tako.

Zato mnogi u toj profesiji smatraju da o fizioterapiji treba razmišljati kao i stomatologiji: ići na redovne preglede.

„Čak i ako nemate nikakav problem, otidite i proverite“, rekla je Erhart, „a ako izgleda da može biti problema, sprečite ga“.

Takva provera obuhvata istoriju zdravlja i aktuelno stanje, fizičku aktivnost, spavanje, ishranu. Zatim se utvrđuje kako se pacijent kreće: držanje tela, hod, trčanje, pružanje ruku da se nešto uzme, kako se sedi i stoji, kakvi su snaga i fleksibilnost tela, imali li neravnoteže mišićne mase.

„Fizioterapeuti mogu da se uklope u sve“, rekao je Her: „i za mlade sportiste u nastajanju ili za vrhunske, ili za nekoga ko želi da dobro stari i da bude što funkcionalniji i nezavisniji“.

U SAD se može kod fizioterapeuta bez potrebe za uputom lekara ili hirurga, ali malo ko to zna, rekla je Dan.

Loša vest za godišnji pregled: preventivne provere stanja obično nisu pokrivene osiguranjem. Erhart i Her su procenili da bi takva poseta mogla u SAD da košta 150 do 300 dolara, ali naglašavaju da se pregledom izbegavaju mogući budući troškovi za lečenje kojeg bi bilo bez toga. Preventiva uz to na duge staze dodaje godine života u zdravlju.

Pošto su ljudi različite građe, s varijacijama posebno u „arhitekturi kuka“ i drugih zglobova, korisno je rano proceniti decu da bi se odlučilo koji im sport ili aktivnosti odgovaraju. Testiranjem unapred bi se izbeglo nastajanje problem, a to je posao za fizioterapeuta.

„Ako bismo pregledali decu dok biraju sport i rekli koji sport verovatno nije prava vrsta stresa za njihovu građu, to bi kasnije moglo da spreči mnogo bola i drugih problema“, rekla je Erhart i podvukla da „recimo neki nemaju bokove za balet“.

I trkači dugoprugaši treba da razmišljaju na taj način: neki su efikasnije građe, neće se povrediti uprkos mnogim kilometarima, a građa drugih nije takva, što bi bilo dobro znati unapred.

Pad i strah od pada je iscrpljujući za starije ljude. Her je rekao da im fizioterapeuti mogu pomoći relativno jednostavno.

„Želimo da ljudima pokažemo da mogu da se podignu ako padnu“, rekao je Her. „A kada znaju da to mogu, stiču samopouzdanje, a to može pomoći smanjenje straha od pada. Jedan od rizika od pada je da ljudi od straha ne rade ništa, ne kreću se i samim tim su sve više van forme, a manje funkcionalni“, rekao je on.

Her je ukazao da treba naučiti redosled pokreta „od poda do stojanja“ uz fleksibilnost, snagu, ravnotežu i koordinaciju, ali i – planiranje kako to učiniti.

„Zvuči jednostavno dići se iz ležećeg položaja na podu da bi se ustalo, a to je odlična vežba za sve starosne grupe“, rekao je Her.

Erhart je procenila da je možda 50% pacijenata na fizikalnoj terapiji zbog posledica prekomerne težine.

„Ne mora neko biti morbidno gojazan da bi mu težina uticala na kretanje, mada što je težina veća, veće je i opterećenje zglobova“, rekla je ona.

Her je rekao da je pratio kako neki gojazni pacijenti smanjuju težinu, za šta je važna motivacija, iako nije uvek tako jednostavno.

„Video sam kako se ljudi menjaju na osnovu neke svoje prekretnice, kao što je da imaju dete i zaista žele da budu dobar roditelj, a ista stvar je i sa bakom i dedom. Dakle, promena načina života motiviše ljude da se angažuju, da budu sposobni“, rekao je Her.

(Beta)

