Gajić (Narodna stranka): Gajić: U Beogradu više kladionica nego domova zdravlja i obdaništa

Kandidat Narodne stranke za gradonačelnika Beograda Vladimir Gajić upozorio je danas da u glavnom gradu „ima više kladionica nego domova zdravlja i obdaništa“ a da se „u prisustvu vlasti droga prodaje oko škola“.

Gajić je kazao da će njegov prvi cilj kao gradonačelnika biti obračun sa korupcijom i kriminalom u Beogradu.

„Kriminalom bilo koje vrste ne može se uspešno baviti bez pomoći državnih struktura, inače će kriminalac brzo biti uhapšen i propasti. Samo kriminal koji ima podršku državnih struktura može da raste i postane moćan. Kladionice imaju državnu podršku i zato ih ima na svakom koraku“, rekao je Gajić u esiji Pravi ugao Radio-televizije Vojvodine.

Gajić, koji je nosilac liste „Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi“ u Beogradu, rekao je da će kao gradonačelnik osnovati antikorupcijsko telo, što je po njegovim rečima, obaveza Srbije od 2017. godine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

„To telo biće deo lokalne vlasti i u njemu neće biti političari nego ugledne javne ličnosti i ugledni profesionalci. Ono će se boriti protiv korupcije kao sastavni deo gradske uprave i biće deo lokalne vlasti“, rekao je Gajić.

Ocenio je da nijedna stranka ili koalicija posle izbora neće moći sama da formira vlast u Beogradu i da će biti neophodno da se prave koalicije i savezi.

Po njegovim rečima, Narodna stranka „nema nikakvih problema“ sa cenzusom u Beogradu i biće „ključan faktor u pobedi opozicije u Beogradu“.

„Realno je da opozicija dobije više odbornika u Beogradu ali će veća teškoća od pobede biti da se formira vlast. Trebalo bi imati u vidu krupan plan, a ne sitnice i nevažne stvari“, rekao je Gajić.

On je kazao da je termoelektrana u Obrenovcu „najveći zagađivač vazduha koji pretvara Beograd u gasnu komoru“ i da je glavni grad Srbije zbog toga najzagađeniji grad u Evropi.

„Beograd bi trebalo da poboljša gradski saobraćaj i kapacitete parkiranja i destimuliše da se Beograđani voze sami u automobilima, a uslov za to je da razvijemo javni gradski prevoz“, rekao je Gajić.

Ocenio je da je najavljeno uklanjanje Starog savskog mosta „kontroverzno pitanje“ i podsetio da je još u vreme gradonačelnika Branka Pešića, šezdesetih godina prošlog veka, planirano rušenje tog mosta.

„To je most koji su u Drugom svetskom ratu napravili Nemci i tim mostom su se beogradski Jevreji prevozili u NDH i on ne predstavlja neku istorijsku vrednost. To je pitanje o kojem bi trebalo da odluče stručnjaci“, naveo je Gajić.

Povodom predloga da se grob nekadašnjeg doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza izmesti iz „Kuće cveća“ Gajić je naveo da je Zakonom o sahranjivanju i grobljima propisano sahranjivanje na grobljima, a da je Broz sahranjen na tuđoj privatnoj imovini.

(Beta)

