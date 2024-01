Gardijan: Porodica tvrdi da je Sandulović ostao delimično paralizovan zbog napada

Porodica srpskog opozicionog lidera Nikole Sandulovića, koga je tajna policija Srbije navodno pretukla dok je bio u pritvoru, saopštila je da je on ostao delimično paralizovan zbog tog napada, piše britanski list Gardijan.

Gardijan prenosi jučerašnju izjavu Sandulovićeve ćerke Klare da je njen otac „komunikativan, ali potpuno paralizovan na desnoj strani, u invalidskim kolicima i u veoma, veoma lošem zdravstvenom stanju“, i dodaje da je napad podstakao strahovanja za budućnost demokratije u Srbiji.

U izjavi, koju je objavio britanski advokat Majkl Polak (Michael Polak), Sandulovićev zastupnik, ona je apelovala da njen otac „bude prebačen u civilnu bolnicu iz vojnog objekta u Beogradu u kojem ga drže“, navodi Gardijan.

Prema navodima Gardijana, Sandulovićeva ćerka je izjavila da je članovima porodice tek juče, posle pet dana, dozvoljeno da ga posete, i navela da veruju da je on i otrovan.

Ona je navela i da je njen otac odveden iz sopstvene kuće 3. januara nakon što je uputio izvinjenje za zločine koje su Srbi počinili nad etničkim Albancima tokom rata za nezavisnost Kosova 1998. i 1999. godine, piše londonski list.

Advokati su rekli da ne mogu da provere informacije ni o napadu ni o zdravlju Sandulovića, lidera Republikanske stranke koji redovno kritikuje vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS), dok on ne bude prebačen u civilnu ustanovu, gde će imati pun pristup lekarima i advokatima, navodi Gardijan.

Polak je, kako se navodi u tekstu, podneo žalbu Komitetu UN protiv torture, zvanično zatraživši da njegov klijent bude prebačen u civilnu zdravstvenu ustanovu.

On je rekao da je Sandulovića „srpska obaveštajna služba uhvatila, a zatim arbitrarno pritvorila i mučila“.

„Teško je pretučen. Ima slomljeno rebro. Kada je vraćen kući, gubio je svest na trenutke i žalio se da ne može da pomera desnu stranu tela“, kazao je Polak.

Gardijan ukazuje da je Sandulović žestoko kritikovan u srpskim medijima nakon što je prošle nedelje ponovo objavio snimak iz februara 2023. godine, na kojem je pored groba osnivača Oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija, koga je srpska policija ubila 1998. godine zajedno sa 57 članova njegove porodice tokom rata na Kosovu.

„Ja sam jedini političar iz Srbije koji je došao da se pokloni nevinim albanskim žrtvama, porodici Jašari, u Prekazu. Izvinio sam se i zamolio za oproštaj u ime Srba koji to nisu počinili“, napisao je Sandulović na Iks 2. januara.

Sandulović je uhapšen dan pošto ga je srpska tajna policija vratila kući, a porodica ga je videla tek juče ujutru, navodi Gardijan i dodaje da mu je sudija odredio pritvor od 30 dana nakon što je u odsustvu optužen za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, za šta je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Polak kaže da ta optužnica predstavlja „jasno kršenje“ Evropske konvencije o ljudskim pravima koja štiti politički govor.

Gardijan ocenjuje da će napad na Sandulovića otvoriti nova pitanja o proklamovanoj nameri Srbije da se pridruži Evropskoj uniji i podstaći strahovanja „povodom njenih odnosa sa susednim zemljama, uključujući Kosovo“.

List dodaje da se to dešava u vreme tvrdnji da su nedavni izbori u Srbiji pokradeni u korist SNS predsednika države Aleksandra Vučića, i da on to negira.

Evropska komisija je juče saopštila da je „u kontaktu sa vlastima (Srbije) i zainteresovanim stranama“, da „svako pritvaranje mora biti pravno opravdano“ i da „relevantni nadležni organi treba da istraže sve verodostojne optužbe o nasilju“, dodaje Gardijan.

Srpska tajna policija Bezbednosno-informativna agencija (BIA) saopštila je sinoć da „nije došlo do povrede slobode i prava, kao ni nezakonite primene fizičke sile“ prema Sanduloviću, već da je „preduzela aktivnosti iz zakonom propisanog delokruga rada agencije u cilju razjašnjenja pozadine njegove protivzakonite delatnosti koju je nadležni tužilac kvalifikovao kao krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti“.

(Beta)

