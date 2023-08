Glišić (SNS): Opozicija da pohvali Vučića što se obraća narodu sa nacionalnih medija, oni žele pakao

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je danas da bi opozicija trebala da pohvali predsednika Srbije Aleksandra Vučića što se narodu obraćana preko medija sa nacionalnom frekvencijom kad se donose teške odluke.

„Naravno da se obraćate preko medija sa nacionalnom frekvencijom, kada to radi najviši predstavanik države, predsednik ili premijer. Onda se to radi putem nacionalnih medija, to se radi svuda. Ja ne znam šta tu nije normalno“, naveo je Glišić za TV Hepi, reagujući na primedbe iz opozicije da je to što se Vučić non stop obraća narodu na televizijama sa nacionalnom frekvencijom zapravo nasilje.

Glišić je naveo da nije moguće obratiti se narodu „sa lokalne televizije jer to obuhvata samo jedan njegov deo“, pa „ako hoćete da se obratite narodu svoje države onda se obraćate putem televizija sa frekvencijama sa nacionalnom frekvencijom, da vas svi vide i čuju“.

„Šta je tu sporno, ne razumem. Tebalo bi da pohvale odgovornost predsednika, bilo bi logičnije. Jer se nije povukao, sklonio, pobegao u neku drugu zemlju kao što je to bio slučaj nekih njegovih prethodnika koji su kod teških odluke bežali u Rumuniju i neke druge zemlje“, istakao je Glišić.

On je rekao i da opoziciji smetaju uspesi koje Srbija postiže sa predsednikom Vučićem, kao i žele da u njoj bude „pakao“ kako bi došla na vlast.

(Beta)

