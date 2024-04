Gruhonjić: Srbija iz autoritarizma klizi ka totalitarizmu

Srbija je država zarobljenih institucija koja iz autoritarizma klizi ka totalitarizmu, a otpornost društva zavisi od njegove mogućnosti da se suprotstavi uzrpatorima, ocenio je večeras profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i novinar Dinko Gruhonjić.

On je, na tribini o bezbednosti novinara, ukazao da je solidarnost jedini način da se očuva bezbednost, te da to ne važi samo za novinare, već i za političku opoziciju, civilni sektor, aktviste jer, kako je kazao, „što smo razbijeniji u manje grupice, to će nas oni lakše podaviti u mraku“.

„Zbog toga je svaka vrsta javnosti ono što je ključna stvar u odbrani naših prava i u odbrani naših golih života“, naveo je Gruhonjić.

Tribinu je organizovala neformalna organizacija studenata STAV a govorili su i izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Ana Lalić i novinar Radija 021 Žarko Bogosavljević.

Lalić je ocenila da novinarstvo nije opasna već „lepa, čestita i časna profesija“, ali da, kako je kazala, takva može biti jedino u državi koja je isto takva.

Ocenila je i da je kritika vlasti jedan od glavnih zadataka novinara, te da su novinari, njihov rad i stavovi podložni kritici i osporavanju, ali da pretnje nikako ne mogu da se računaju u dijalog.

„Treba da edukujete ljude da nasilje, klanje i silovanje nije dijalog“, rekla je Lalić.

Dodala je da javnost mora da shvati da u današnjoj situaciji nisu ugrožene novinarske slobode ili bezbednost, već da je je ukazala,“ svim građanima podjednako ugroženo svako pravo i sloboda, pa i bezbednost“.

„Svi smo u istom probemu, samo smo mi izloženiji i prisutniji u javnosti, pa se zato čini smo nešto ugroženiji od ostalih“, navela je ona.

Dodala je i da svaki profesionalni novinar može da očekuje podršku NDNV koje je postalo sigurna kuća za sve njih.

Bogosavljević je ispričao kako je došlo do verbalnog sukba sa rektorom Univerziteta u Novom Sadu Dejanom Madićem, koji ga je nazvao „ubačenim elementom“ kada nije želeo da odgovori na njegova pitanja u vezi sa blokadom Filozofskog fakulteta.

„Ja sam radio svoj posao, izveštavao sam iz javne ustanove, a zašto sam ispao ja ‘ubačeni element’, verovatno zbog pitanja koja smo Sanja (Kosović) i ja postavljali kada su oni odlučili da deblokiraju fakultet“, rekao je Bogosavljević.

Dodao je da je rektor postupao po logici „napad je najbolja odbrana“, a da ga je iz te, kako je ocenio, komične situacije, izvukao dekan Fakulteta tehničkih nauka Boris Dumnić dajući političku izjavu.

„I dalje je ostalo bez odgovora pitanje ko su ti mladići koji su ušli na fakultet“, naveo je Bogosavljević.

(Beta)

