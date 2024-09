Hil: Strateški zaokret Srbije neće promeniti situacija na Kosovu, kopanje litijuma ispravan put

Ambasador SAD Kristofer Hil izjavio je danas da Srbija počinje da donosi važne strateške odluke koje neće biti promenjene situacijom na terenu na Kosovu i da je rudarenje litijuma sa Nemačkom „ispravan put“.

„Jedna od tih odluka se odnosi na kupovinu ovih borbenih aviona, ‘rafala’. Ono što Srbija radi nije samo kupovina aviona, već kupovina odnosa sa vazduhoplovnim snagama NATO-a“, izjavio je Hil na RTS-u.

Ambasador je kazao da je tokom posete predsednika Francuske Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca napravljen jasan orijentacioni pomak i da bi SAD volele da vide da Srbija tim putem nastavi.

„Što ne znači da ne treba da se bavimo situacijom na Kosovu… Mislim da smo slali jasne poruke poslednjih dana i nedelja, naročito oko mosta u Mitrovici i Zajednice srpskih opština. Bili smo vrlo jasni da oni koji skrenu s dijaloga rizikuju da skrenu sa naše politike“, kazao je Hil.

On je dodao da se, iako zna da je to bilo veoma teško, Srbija drži dijaloga i da misli da je to ispravan pristup te da je, kada se govori o provokacijama i jednostranim odlukama, „teško reći ljudima da moraju biti strpljivi“.

„Mi smo uz svakoga, uključujući Srbiju, u smislu pridržavanja dijaloga i pristupa koji je iznela Evropska unija. Mislim da će stepen u kojem se Srbija pridržava tog pristupa pomoći njenim težnjama ka Evropskoj uniji“, kazao je Hil.

Ambasador je kazao i da smatra da je rudarenje litijuma velika prilika za Srbiju koja će joj značiti i sada i u budućnosti ali da je „u krajnjem slučaju to na srpskom narodu da odluči“.

„Prvo, mislim da ljudi imaju pravo da protestuju. Ljudi imaju pravo da izraze svoje stavove. To je deo procesa dijaloga… To je samo deo cene demokratije. Imam predosećaj da će Srbija, prolazeći kroz ovaj proces, kao što imam predosećaj za litijum, izgraditi snažniju demokratiju zbog učešća civilnog društva“, naveo je on.

Hil je dodao da je Nemačka, jedan od glavnih pokretača pitanja litijuma, veoma osetljiva na pitanje životne sredine i da je sprovođenje takvog programa sa Zapadnom Evropom „ispravan put“.

(Beta)

