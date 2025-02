Horovic: Dolovac se konačno setila ko je nadležan za slučaj nadstrešnica

Stručnjak za krivično pravo, advokat Vladimir Horovic izjavio je danas za agenciju Beta da se republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac „konačno, nakon više od tri meseca setila ko je nadležan za istraživanje slučaja pada nadstrešnice“ sa zgrade glavne železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje je veoma teško povređeno.

„Posle toliko dugo vremena su se setili onoga što je bilo jasno od samog početka, a to je da Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Novom Sadu nije nadležno za istragu o tragediji. Zbog toga izražavam skepsu u pogledu ishoda celog postupka“, rekao je Horovic agenciji Beta.

Zagorka Dolovac je danas saopštila da je donela odluku da spisi tog predmeta, koji se do sada vodio u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije u VJT u Novom Sadu budu dostavljeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Horovic je objasnio da je to Posebno odeljenje VJT nadležno „osim kada su okrivljeni lica kojima se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane državnih tela navedenih u zakonu i osim kada vrednost protivpravne imovinske koristi prelazi iznos od 200 miliona dinara, odnosno vrednost javne nabavke prelazi 800 miliona dinara, kada je nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu“.

Drugim rečima, dodao je on, od samog početka to Posebno odeljenje VJT u Novom Sadu nije nadležno za slučaj pada nadstrešnice i nadležni, uključujući i tužiteljku Dolovac, to su vrlo dobro znali, a ipak su se poigravali i sa tragedijom i sa javnošću.

Horovic je ocenio da je to činjeno i zbog toga što Posebno odeljenje VJT u Novom Sadu nije nadležno ni za ispitivanje odgovornosti osoba iz izvršne vlasti.

On je naveo da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal sa sedištem u Beogradu jedino nadležno kada je okrivljeni, odnosno lice kojem se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade ili opšte sednice Vrhovnog suda, Visokog saveta sudstva ili Visokog saveta tužilaštva.

Zagorka Dolovac je danas još saopštila da će postupajući tužilac iz Novog Sada biti privremeno upućen na rad i dalje postupanje u Beograd, u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Kako su preneli mediji, postupajući tužilac iz Novog Sada je Aleksandar Barac, a pojedini stručnjaci su kazali da je njegovo premeštanje u Beograd – sporno.

Posebno odeljenje VJT u Novom Sadu sa Barcem na čelu se tek krajem januara oglasilo da je pokrenulo predistražne radnje u slučaju pada nadstrešnice, i to nakon saslušanja inženjera Zorana Đajića, koji je javno izneo sumnje u verodostojnost određenih dokumenata, koje je vlast parcijalno objavljivala.

Prema medijskim navodima, Barac je prethodno izabran za tužioca u novosadskom Apelacionom tužilaštvu, gde je trebalo da nastavi karijeru, ali mu je umesto toga u rad dodeljen predmet koji je u predistražnoj fazi, a on je iz Apelacionog tužilaštva, u koje je prethodno izabran, upućen nazad u VJT, ali na mesto rukovodioca antikoruptivnog odeljenja.

Izvori iz VJT u Novom Sadu su kazali da je Barac „neuobično brzo i bez potrebnog iskustva napredovao“, iako u antikoruptivnom odeljenju u Novom Sadu ima tužilaca sa mnogo više godina staža i iskustva.

Ti izvoru su novinarima kazali da će se ubrzo videti „da li je Barca za upućivanje u Beograd delegirala stručnost ili podobnost“.

