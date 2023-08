Hrvatski državni vrh u Kninu: Oluja oslobodilačka akcija koja je značila kraj velikosrpske agresije

Hrvatski državni vrh okupio se danas u Kninu na centralnoj manifestaciji povodom obeležavanja 28. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Predsednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsednik Sabora Gordan Jandroković ponovili su u prigodnim obraćanjima da je Oluja bila oslobodilačka akcija koja je označila prekretnicu za Hrvatsku i odbacili optužbe zvaničnika Srbije i Republike Srpske sa zajedničkog obeležavanja Dana sećanja na srpske žrtve Oluje juče u Prijedoru, prenosi hrvatski N1.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je osvrćući se na jučerašnje poruke iz Prijedora da „nije lepo“ to što su takve poruke poslate upravo iz Prijedora u kojem je ubijeno nekoliko hiljada Bošnjaka.

„Pobeda je bila velika i teška. Kad govorimo o istini, ona treba biti izrečena u celini. Hrvatska pobeda je omogućila Dejton, bez nje ga ne bi bilo. Bez poraza tadašnjeg neprijatelja, verujući da to više nije i da to više neće biti. Bez tog poraza ne bi bilo ništa i nikada ih ne bi naterali za pregovarački sto. Neki to tako ne vide, ali kao svoju dužnost vidim da to neprestano ponavljam“, rekao je Milanović.

On je dodao da je u „kraljevski grad“ Knin hrvatska vojska ušla kad u njemu više nije bilo nikoga, ali da se ljudi vraćaju i da u Kninu danas ima pripadnika srpske nacionalnosti jer im je tu domovina. „To je rezultat rada svih vlada, ali i raspoloženja i duha u hrvatskom narodu“, rekao je.

Premijer Andrej Plenković Oluju je nazvao prekretnicom koja je označila kraj velikosrpske agresije na Hrvatsku, a za 1995. rekao je da je to verovatno najvažnija godina u savremenoj hrvatskoj istoriji i da je te godine, oslobađanjem teritorija, Hrvatska vraćena u normalan život.

Plenković je zahvalio braniteljima i „onima koji su živote utkali u Hrvatsku jer bez njih ni suverene hrvatske države ni razvoja ni napretka ne bi bilo“.

„Oluja je oslobodilačka akcija, temelj hrvatske slobode i države i Hrvatska nikada nikome neće dopustiti (da udari) na Oluju i hrvatske branitelje, na vojnike i policajce“, rekao je Plenković osvrćući se na jučerašnje poruke iz Prijedora.

„Nećemo prihvatiti otpužnice koje dolaze od tužilaštva u Beogradu, od Srbije koja pretenduje da bude regionalni i tužilac i sudija“, istakao je Plenković rekavši da je to važna poruka za one koij su Hrvatskoj osigurali slobodu.

Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da je operacija „Oluja onaj krucijalni, formativni trenutak u stvaranju hrvatske države“ i dodao da je važno ustrajno negovati kulturu sećanja, posebno za mlađe naraštaje.

„Ako znamo istinu o vlastitoj istoriji nećemo nasesti na iskrivljena tumačenja istorijskih razdoblja“, naveo je.

On je kao „neumesna“ i „bezobrazna“ ocenio tumačenja srpskih zvaničnika i naglasio da se mora znati razlikovati istorijska istina od laži koja se sve češe plasira u javni prostor.

„Bili smo žrtva velikosprske agresije i pobednici u obrambenom ratu“, naglasio je Jandroković na centralnoj manifestaciji koja je zbog lošeg vremena održana na glavnom trgu u Kninu koji je delom natkriven, umesto na stadionu.

Najviši hrvatski zvaničnici, kao i predstavnici porodica poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja kao i više udruženja i loklanih vlasti prethodno su položili vence kod spomenika hrvatske pobede Oluja 95.

Na kninskoj Tvrđavi podignuta je hrvatska zastava.

Pre početka centralne manifetsacije, kako se neslužbeno saznaje, policija je zaustavila nekoliko automobila u kojima je bilo 20-ak pripadnika HOS-a, na čelu s njihovim ratnim zapovednikom Markom Skejom.

(Beta)

