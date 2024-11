Inženjer: Netačna tvrdnja da nije bilo radova na nadstrešnici Železničke stanice

Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je do marta 2023. godine radio na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, kazao je danas da nije tačna tvrdnja ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesić da na nadstrešnici nije bilo radova.

„Na nadstrešnici je rađeno. U prvoj fazi je rađena reparacija keramike koja je bila na plafonskom delu i rađeno je samo šminkanje te nadstrešnice. U drugoj fazi, tokom rada na fasadi zgrade i rada na rekonstrukciji kamene obloge, poslao sam u martu 2023. jedan izveštaj izvođačima i svi su dobili te izveštaje od ministarstva pa na dole, u kome sam tražio da se sa pročelja zgrade skinu mermerne ploče i da se proveri kakva je podloga ispod tih mermernih ploča, da se podloga reparira i da se stave nove mermerne ploče, što je inače bilo predviđeno projektom“, rekao je on gostujući na televiziji N1.

On je dodao da je ta nadstrešnica bila okačena na utege koje su je držale i kazao da postoji mogućnost da su one korodirale.

„Ona nije imala stubove. Ona je stajala tako što je konzola bila vezana za zgradu, a nošenje cele nadstrešnice su bile utege koje su bile prikačene za vrh zgrade upravo na tom zupčastom prepoznatljivom delu. Da su tada skinute te ploče, verovatno bi se primetilo da podloga nije dobra i možda bi se i primetilo da su te utege možda i korodirale“, rekao je Đajić.

Po njegovim rečima, izvođač radova je odlučio da samo prefarba ploče koje je trebalo zameniti.

„Trebalo je reparirati podlogu tih ploča. To da nije rađeno na nadstrešnici nije tačno, jer je nadstrešnica naknadno pokrivena staklom i projektant 1965. godine, kad je radio stanicu, on je radio konzole i prednji deo je bio povezan, a između toga su bili prazni prostori i te utege su držale tu količinu betona i tog materijala“, kazao je on.

Đajić je izjavio da se zna ko je bio izvođač radova i koje firme su radile taj posao i ocenio da ministar mora da podnese ostavku.

Dodao je da se javio medijima jer i on oseća odgovornost zbog žrtava koje su nastale i zbog nesreće koja se desila.

„Stalno razmišljam o tome da su sklonjene te ploče, možda bi se videlo u kakvom su stanju te utege. Ja tu osećam svoju odgovornost, možda sam mogao da insistiram na tome dalje. Međutim, naravno, ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, i u jednom od tih izveštaja, to je februar 2023, napisao sam da se moraju skinuti te ploče i da se mora srediti podloga ispod tih ploča“, naveo je inženjer.

Ministar Vesić izjavio je juče da deo stanice, odnosno nadstrešnica, nije rekonstrisana, navodeći da to može da se vidi u građevinskoj dozvoli.

U Srbiji je danas Dan žalosti, proglašen zbog pogibije 14 ljudi na koje je pala nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu. U Vojvodini je proglašena trodnevna žalost.

(Beta)

