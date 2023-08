Istraživanje: Više od 49 odsto mladih planira da napusti Srbiju, svega 11,8 odsto ne želi

Više od 49 odsto mladih planira da ode iz Srbije, a 11,8 odsto to ne želi da uradi, utvrđeno je istraživanjem.

To piše u danas predstavljenom godišnjem „Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji“, sačinjenom na osnovu istraživanja sprovedenog od 19. do 25. aprila, na uzorku od 1.209 ispitnika od 15 do 30 godina.

Glavni razlozi želje za iseljavanje iz Srbije su to što je drugde viši životni standard i dostojanstveniji je život, rečeno je na predstavaljanju tog izveštaja Krovne organizacije mladih Srbije.

Predstavnica te organizacije Miljana Pejić je kazala da su za iseljavanje iz Srbije po istraživanju najpoželjnije SAD i Kanada, a Zapadna Evropa nešto manje od njih.

Rekla je da želju da ostanu u Srbiji anketirani obrazlažu time što su im tu roditelji i prijatelji, i jer smatraju da se u Srbiji živi pristojno.

